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Одновременные демонстрации и футбольные матчи требуют от водителей терпения

Проходят два параллельных митинга рядом со футбольными матчами, в частности, в западной части Гамбурга и в центре города, что приводит к заторам в субботу. Правоохранители дали советы.

 and  Max Becker
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Власти призывают водителей выбрать метро или пригородные поезда вместо поездок на машине в субботу,...
Власти призывают водителей выбрать метро или пригородные поезда вместо поездок на машине в субботу, учитывая два запланированных протеста и футбольный матч в этот день.

- Одновременные демонстрации и футбольные матчи требуют от водителей терпения

Внимание! В эту субботу в западной части Гамбурга и в центре города возможны пробки из-за одновременного проведения двух мероприятий и футбольного матча. Полиция рекомендует пользоваться метро и S-Bahn. Если это невозможно, лучше всего избегать этих районов и заложить дополнительное время.

Примерно 10 000 человек планируют принять участие в так называемом "Демо-рэве" в районе Санкт-Паули, который начнется в 13:00. В 15:00 демонстранты отправятся от перекрестка Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, пройдут через Fischmarkt, Holstenplatz, Новую Конюшню и закончат на Новом лагере. Мероприятие завершится в 22:00. Оно организовано под лозунгом "Верни Гамбург себе" и направлено на критику современных проблем города, таких какgentrification.

Между тем, около 1000 человек планируют собраться в центре города под лозунгом "Гавань Гамбурга не должна быть продана!" Начало запланировано на Landungsbrücken, затем демонстранты пройдут через Rödingsmarkt и по улице Mönckebergstraße до улицы Am Sandtorkai. Эта акция, запланированная на 4 сентября, организована профсоюзом Verdi, так как город принял решение продать свои акции HHLA компании Mediterranean Shipping Company (MSC).

Совпадающие демонстрации и футбол

В субботу на стадионе Volksparkstadion в Бahrenfeld состоится футбольный матч: Hamburger SV сыграет против Preußen Münster в 13:00.

Еще одна демонстрация запланирована на воскресенье вечером в центре города. Примерно 1000 участников планируют собраться под лозунгом "Солидарность против фашизма: даже в Гамбурге в день выборов в Тюрингии!" Начало запланировано на Jungfernstieg в 19:00 и закончится финальной акцией на Schmiedestraße в 21:30.

Полиция усилила патрулирование в районе из-за одновременного проведения мероприятий и футбольного матча, призывая посетителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. С тысячами участников Demo-Rave в Санкт-Паули и протеста на Landungsbrücken ожидаются пробки, делая совет полиции использовать общественный транспорт еще более важным.

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