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Одноклассница отмечает свое возвращение, общаясь с "Плейбоем".

 and  John Stellmacher
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Одноклассница отмечает свое возвращение, общаясь с "Плейбоем".

Стелла Штегманн, уже прославившаяся как "Мисс Playboy года" в 2020-м, теперь взяла на себя роль "Холостячки" и отмечает это еще одним фотосетам для "Playboy". Даже для той, кто уже украшала страницы "Playboy", быть первой бисексуальной Холостячкой в сериале RTL - значимое достижение.

Известная по участию в шоу Netflix "Слишком горячо, чтобы обращаться" в прошлом году, Штегманн не чужда внимания публики. Стать новой Холостячкой в последнем сезоне, эксклюзивно транслируемом на RTL+, - значительный карьерный успех для 27-летней модели. "Я была очень взволнована и рада!" - делится она в интервью для специального выпуска "Playboy" под названием "Самые красивые Холостячки и Холостяки", который выйдет в четверг. И, конечно же, она не только поговорила, но и позировала для этого случая.

Рассказывая о своей радости от роли, Штегманн говорит: "Формат Холостячки был единственным, который я могла себе представить. Это настоящая мечта. Я считаю, что формат очень красивый, и я была большим фанатом на протяжении долгого времени".

Родившаяся и выросшая в Франкфурте, Штегманн привносит свежий взгляд на шоу RTL. "Я первая бисексуальная Холостячка, и я рада служить примером для подражания", - объясняет она, почему будет встречаться и с мужчинами, и с женщинами. "Я привлечена обоими полами, просто должно быть что-то, что меня цепляет", - признается Штегманн.

Штегманн признает, что ее роль в шоу сопряжена с определенными трудностями. "Вести шоу очень интересно, и флирт, конечно, весело! Но сделать выбор совсем нелегко", - признается она. Также она рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась, пытаясь убедить свою семью и друзей поддержать ее участие в шоу. "Моя мама уже критически относится к моим занятиям. Но она также сказала, что очень гордится. Если бы я пошла в полный отстой, это было бы по-другому", - признается она.

Размышляя о своих планах на будущее, Штегманн выражает желание участвовать в шоу вроде "Ниндзя-воин" или "Пусть танцуют все". Она также использует свою платформу в Instagram, чтобы обращаться к серьезным темам и разрушать табу, таким как бисексуальность, которой, по ее мнению, нужно больше обсуждений.

В интервью Штегманн также делится своими впечатлениями о свиданиях с разными полами. "У меня гораздо больше опыта с мужчинами, это явно моя зона комфорта. Я знаю, как флиртовать или что делать в постели", - признается она. "С женщинами это для меня новое, и я заново узнаю себя", - добавляет она и признается: "Сначала я была полностью ошеломлена женщинами".

Она объясняет: "Каждая женщина разная, и то, что нравится мне, может не нравиться другой женщине. Я даже чувствовала себя потерянной и думала: "Окей, теперь я понимаю, почему мужчины имеют трудности с поиском клитора или почему некоторые вещи кажутся странными".

Наконец, специальный выпуск "Playboy" должен быть легко доступен в вашем местном киоске. Среди прочего, он включает в себя воссоединение с бывшими победителями Холостяка, такими как Анжа Полцер, Алисса Хароуат, Катья Кюhn и Мишель Гвождз.

В качестве центральной фигуры Сtegманн появляется в уникальной версии 'Плэйбоя'

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