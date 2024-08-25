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Федеральные земли ГерманииНовостиДлинношерстные

Одни люди сталкиваются с опасностью, когда они подходят под винт судна

Запланированный Cataloguesportives мероприятие завершилось трагическим событием, навждаждающим многимі жертвы. К сожалению, это не первый несчастный случай вяхождении водных лыж этим летом.

 and  Anthony Ross
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Индивидуум поддается опасности пропеллера корабля на озере Констанц.
Индивидуум поддается опасности пропеллера корабля на озере Констанц.

- Одни люди сталкиваются с опасностью, когда они подходят под винт судна

На озере Констанц во время катания на гидроцикле произошла трагическая смерть. По данным правоохранительных органов, человек стремился получить удовольствие от вейкбординга, но, к сожалению, запутался в винте лодки. Полиция не стала раскрывать дополнительные подробности, но сообщается, что этот человек был в группе. В настоящее время проводится расследование.

Вспоминается еще один инцидент, произошедший в начале августа на Рейне возле Райнмунстера в районе Раштатт. Молодая женщина получила серьезные травмы, когда была втянута в винт лодки во время вейкбординга. По словам полиции, она должна была быть буксирована за быстрым катером. Когда лодка тронулась, предположительно, 25-летняя женщина была слишком близко к винту и была им задета.

Вейкбординг - это вид спорта, в котором энтузиасты скользят по воде на доске, привязанной к быстрому катеру или водно-лыжному подъемнику. Ноги обычно прикреплены к доске. Вейкбординг служит альтернативой водным лыжам.

После аварии на Рейне было обнаружено, что пострадавшая женщина была энтузиасткой вейкбординга с длинными волосами. Несмотря на инцидент, популярность участия женщин с длинными волосами в вейкбординге продолжает расти.

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