- Одиссей в Кельне может превратиться в образовательное учреждение.

Городской совет в Кёльне может преобразовать Музей науки и приключений Одиссеум в школу. Совет примет решение по этому вопросу 1 октября, как объявил город. Если голосование будет положительным, Одиссеум прекратит свою деятельность на текущем месте, что позволит городу арендовать и отремонтировать здание, расположенное на правом берегу района Калк. Новая всеобъемлющая школа, как ожидается, начнет работу в районе Дойц в академическом году 2025/26, с планом переезда в бывший Одиссеум позднее. Цель состоит в том, чтобы завершить ремонт Одиссеума к академическому году 2028/29.

Одиссеум открылся в 2009 году как "первый интерактивный парк знаний и приключений в Германии". Со временем его деятельность сосредоточилась на специальных выставках, основанных на темах фильмов, таких как "Звездные войны", "Гарри Поттер" и "Юрский период". В настоящее время в музее проходит выставка о фараоне Рамсесе II. Андрэас Вашк, генеральный директор Одиссеум ГмбХ, сказал дпа, что они ждут решения городского совета. Долгосрочный договор аренды с городом Кёльн кажется привлекательным для компании. Если соглашение будет заключено, выставки могут продолжаться в другом месте, в то время как несколько альтернативных вариантов находятся в настоящее время в стадии рассмотрения. "Мы определенно заинтересованы в продолжении выставок в Кёльне", - заверил Вашк. Недавние специальные выставки пользовались большой популярностью у публики.

Преобразование городским советом Одиссеума в школу может повлиять на его расположение в районе Калк города Кёльн. Каким бы ни было решение городского совета, компания-владелец Одиссеум ГмбХ заинтересована в продолжении своих выставок в Кёльне.

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