- Одинокий человек долгое время находится в кустах, страдая от тяжелых ран

Мужчина неожиданно получил травму и спрятался в кустах возле тропы в Штутгарте на 21 час. 31-летний мужчина, как сообщается, упал со склона в среду вечером в 8 часов и не был замечен до четверга примерно в 17 часов, когда его обнаружил бдительный прохожий, как заявил представитель полиции. Он сильно кровоточил и получил медицинскую помощь от бригады скорой помощи, которая доставила его в больницу. В причастности к криминальной деятельности никто не подозревается. Но причина того, почему он не смог позвать на помощь, остается загадкой. Место, где он оказался, было трудно заметить из-за густой растительности.

После спасения 31-летний мужчина продолжил свой путь по тропе, выражая благодарность за проявленную заботу. Несмотря на пережитый кошмар, он решил вернуться домой, найдя утешение в знакомом пути.

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