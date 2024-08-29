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Федеральные земли ГерманииНовостиОкружающая среда

Одиннадцать миллионов евро выделено на устранение последствий наводнения

Зимнее наводнениеставило серьезную задачу дамбе в Келбревоб запрудам на Гельме, что привело к значительному ущербу. В результате, выделены дополнительные фонды на необходимый ремонт.

 and  Viktoria Klein
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Наводнение, вызванное рекой Хельме, привело к повреждению различных защитных сооружений и другим...
Наводнение, вызванное рекой Хельме, привело к повреждению различных защитных сооружений и другим последствиям.

- Одиннадцать миллионов евро выделено на устранение последствий наводнения

Саксония-Анхальт выделяет десять миллионов евро в этом году для устранения последствий потопа, произошедшего зимой. Как заявил министр окружающей среды Армин Вилингманн (СДПГ), "Для устранения всех последствий и подготовки к возможным будущим наводнениям потребуется дополнительное финансирование в последующие годы". Финансовый комитет ландтага ранее дал согласие на превышение расходов. Цель состоит в том, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру по предотвращению наводнений.

Сообщается, что пострадали шлюзы, насосные станции, датчики и дамбы. Необходимы срочные ремонтные работы. По данным государственного агентства по предотвращению наводнений и управлению водными ресурсами, а также по управлению водохранилищами, общий ущерб защитным сооружениям от зимнего наводнения составляет примерно сорок миллионов евро.

Наводнение в Саксонии-Анхальт в основном повлияло на окружающую среду, в частности на водные объекты и прилегающие территории. Для эффективного устранения этих экологических проблем и обеспечения будущей устойчивости к наводнениям потребуется дополнительное финансирование помимо десяти миллионов евро в этом году.

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