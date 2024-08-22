- Одиннадцать человек получили ранения от жестокого нападения кислотой.

В результате инцидента с хлористоводородной кислотой на производственном предприятии в Хасслохе, районе Бад-Дюркхайм, 11 сотрудников потребовали медицинской помощи. Несчастный случай произошел в среду вечером, когда кислота вылилась из неисправного датчика в резервуаре хранения, как сообщается в полицейских отчетах, опубликованных на следующий день.

Пострадавшие сотрудники сообщили о симптомах, таких как дискомфорт в глазах и проблемы с дыханием. Шестерых из них доставили в ближайшие больницы для дальнейшего лечения.

К счастью, здание не пострадало, как сообщается. Однако на момент отчета ущерб производственным или операционным процессам все еще оценивался. После проведения процедур вентиляции, руководимых пожарной командой, деятельность в пострадавшем районе была возобновлена.

Компания приняла решение заменить неисправные датчики, так как они использовались для производства красок. Впоследствии было инициировано тщательное обследование процесса производства красок.

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