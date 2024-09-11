Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Один отель предлагает "капсулы удовольствия для одиночества" для индивидуального использования.

В рамках чествования сентября как Месяца осведомлённости о половом здоровье отель в Нью-Йорке представляет «пакет самопомощи», специально предназначенный для недавно одиночных людей. Преимущества включают в себя бесплатный личный массажёр.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут

Один отель предлагает "капсулы удовольствия для одиночества" для индивидуального использования.

Около трети американских семей живут в одиночестве, что является историческим рекордом. Эта тенденция еще более распространена в Европе, где почти половина датских домохозяйств занимают одинокие individuals.

Люди откладывают брак и имеют fewer детей. Только 37% американских взрослых в возрасте 25-49 лет женаты и имеют детей, что является значительным снижением по сравнению с 67% в 1970 году.

Поиски поездок в одиночку после Covid выросли, и представители поколения Миллениума и Зет возглавляют бум одиночного питания, с большим количеством людей, которые едят вне дома в одиночку, чем когда-либо прежде.

Концепция романтического отдыха или страстного уик-энда для одного перешла из разряда хобби для пар и стала популярной.

В честь Месяца осведомленности о сексуальном здоровье в сентябре отель Walker Hotel Tribeca в Нью-Йорке представил пакет "Одиночное удовольствие", в основном для недавно разведенных.

Гостей поощряют использовать свой пребывание, чтобы заново открыть свою личную чувственность.

Но это не о разбитом сердце и мастурбации в тесных, безоконных кабинках в капсульных отелях. Это элегантный опыт с роскошными дополнениями к существующим номерам в этом модном бутик-отеле в центре Манхэттена.

Включает в себя напиток Recess с адаптогенами, который якобы снижает стресс и повышает энергию; адаптогены являются основным трендом на рынке безалкогольных напитков в 2024 году.

Также есть экзотические ароматические масла, премиальные мыла от Faberlune Skincare и дневник личного роста от Grow Into. Коллекция медитаций, сосредоточенных на самопонимании, от Cacit Wellness ждет гостей, а также бесплатный билет в сауну в районе Flatiron.

Наконец, в комплекте есть яйцевидный личный массажер от бренда сексуального здоровья Maude, намекающий на то, что этот пакет ориентирован на потребителей-женщин.

Волна благополучия

Женщины действительно стимулируют рост глобальной индустрии благополучия, а рынок США, составляющий $1,8 триллиона, является крупнейшим в мире.

В гетеросексуальных отношениях женщины инициируют примерно 70% разводов в США.

Из-за таких факторов, как более высокая продолжительность жизни женщин и повторный брак мужчин после развода или вдовства, женщины в основном составляют демографическую группу одиноких домохозяйств.

Проживание в камерах для саморазвития в Walker Tribeca стоит довольно дорого - $350, не считая расходы на ужин. Однако, учитывая, что взрослые без детей составляют 90% поисков отелей на Hotels.com в сентябре, эти доступные по цене номера привлекают многих.

Несмотря на финансовую нагрузку, одинокие американцы несут непропорционально высокую стоимость того, что в просторечии называется "налогом для одиноких", платя больше за аренду, ипотеку и счета за коммунальные услуги.

Одинокие путешественники также несут дополнительные расходы, такие как повышение цены "доплаты за одиночество" при бронировании авиабилетов и круизов.

Недавний разрыв может оставить ваше сердце и кошелек разбитыми, и большинство американцев тратят до $20 000 на свой развод.

Преимущества "времени для себя"

Будь то начало вашего пути самопознания в элегантной обстановке отеля в центре города или в простом удобстве своей собственной спальни, Walker Tribeca попала в точку с многочисленными физическими и психическими преимуществами небольшого интимного "времени для себя".

Оргазмы могут облегчить стресс, поднять настроение, помочь спать лучше, облегчить менструальные боли и даже укрепить иммунную систему.

Они полезны для сердечно-сосудистой системы и снижают риск рака простаты у мужчин. Исследование, опубликованное в 2004 году в British Medical Journal, показало, что мужчины с 21 или более оргазмами в месяц имели более низкий риск рака простаты, чем те, у кого было 4-7 оргазмов в месяц.

Для женщин в середине жизни сексуальная активность становится все более важной. Исследование, проведенное в 2020 году Университетским колледжем Лондона, показало, что женщины, которые занимались сексуальной активностью еженедельно или ежемесячно (в одиночку или нет), были менее склонны к раннему климаксу.

Мasturbation является самым безопасным видом сексуальной активности, так как он не несет риска беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Сто лет назад, в 1929 году, английская писательница Вирджиния Вулф предложила, что "Комната своей собственной" необходима женщинам для свободного самовыражения.

Если получение тихого уединения, чтобы быть самим собой, означает бронирование номера "Одиночное удовольствие" в Трибеке, тогда, безусловно, воспользуйтесь этой возможностью, леди.

Возросший интерес к одиночным поездкам после Covid привел многих к тому, что они исследуют одиночное питание, и больше людей принимают эту практику, чем когда-либо прежде. После разрыва некоторые люди могут предпочесть одиночный отдых, чтобы перезарядиться и обрести утешение.

С ростом глобальной индустрии благополучия многие отели, подобные Walker Tribeca, предлагают пакеты, специально разработанные для одиноких путешественников, признавая физические и психические преимущества "времени для себя".

Принятие себя требует постоянного питания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Корабль круизной компании «РеenegroVoyager» «Карнавал Спирита» столкнулся с айсбергом вблизи...
Стоит посетить!

Круизный лайнер, эксплуатируемый Carnival, сталкивается с лобковым столкновением с айсбергом.

Неожиданное столкновение с ледяной горой на борту лайнера Carnival Spirit заставило одного из пассажиров назвать это "моментом Титаника", что обычно имеет нежелательные оттенки при произношении на борту судна.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Посетители, прогуливающиеся по улице Алькасабилья, centralesнараe Малаги, в июне
Стоит посетить!

"Не поддавайтесь на провокации": на плакатах из городов Испании британским туристам советуют соблюдать приличия и манеры

В Малаге, испанском городе, чиновники установили общественные объявления, которые должны информировать туристов о приемлемом поведении. Одно из таких объявлений акцентирует внимание на важности одеться соответствующим образом.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Китай внедрил ряд новых политик и стратегий, призванных стимулировать иностранных туристов к...
Стоит посетить!

Для некоторых путешественников, не являющихся резидентами Китая, организовать поездку может оказаться сложным.

Китай усиливает свои усилия по привлечению иностранных туристов с помощью более дружелюбных правил. Ниже приведена важная информация для туристов, планирующих поездку в эту обширную страну.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Малага входит в число самых посещаемых курортов Испании.
Стоит посетить!

Малага стремится обучить туристов этикету.

Малага борется с шумными туристами. Этот знаменитый пункт назначения планирует combatsтельные эффекты масштабного туризма с помощью новой кампании плакатов. Developers

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно