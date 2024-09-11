Один отель предлагает "капсулы удовольствия для одиночества" для индивидуального использования.

Около трети американских семей живут в одиночестве, что является историческим рекордом. Эта тенденция еще более распространена в Европе, где почти половина датских домохозяйств занимают одинокие individuals.

Люди откладывают брак и имеют fewer детей. Только 37% американских взрослых в возрасте 25-49 лет женаты и имеют детей, что является значительным снижением по сравнению с 67% в 1970 году.

Поиски поездок в одиночку после Covid выросли, и представители поколения Миллениума и Зет возглавляют бум одиночного питания, с большим количеством людей, которые едят вне дома в одиночку, чем когда-либо прежде.

Концепция романтического отдыха или страстного уик-энда для одного перешла из разряда хобби для пар и стала популярной.

В честь Месяца осведомленности о сексуальном здоровье в сентябре отель Walker Hotel Tribeca в Нью-Йорке представил пакет "Одиночное удовольствие", в основном для недавно разведенных.

Гостей поощряют использовать свой пребывание, чтобы заново открыть свою личную чувственность.

Но это не о разбитом сердце и мастурбации в тесных, безоконных кабинках в капсульных отелях. Это элегантный опыт с роскошными дополнениями к существующим номерам в этом модном бутик-отеле в центре Манхэттена.

Включает в себя напиток Recess с адаптогенами, который якобы снижает стресс и повышает энергию; адаптогены являются основным трендом на рынке безалкогольных напитков в 2024 году.

Также есть экзотические ароматические масла, премиальные мыла от Faberlune Skincare и дневник личного роста от Grow Into. Коллекция медитаций, сосредоточенных на самопонимании, от Cacit Wellness ждет гостей, а также бесплатный билет в сауну в районе Flatiron.

Наконец, в комплекте есть яйцевидный личный массажер от бренда сексуального здоровья Maude, намекающий на то, что этот пакет ориентирован на потребителей-женщин.

Волна благополучия

Женщины действительно стимулируют рост глобальной индустрии благополучия, а рынок США, составляющий $1,8 триллиона, является крупнейшим в мире.

В гетеросексуальных отношениях женщины инициируют примерно 70% разводов в США.

Из-за таких факторов, как более высокая продолжительность жизни женщин и повторный брак мужчин после развода или вдовства, женщины в основном составляют демографическую группу одиноких домохозяйств.

Проживание в камерах для саморазвития в Walker Tribeca стоит довольно дорого - $350, не считая расходы на ужин. Однако, учитывая, что взрослые без детей составляют 90% поисков отелей на Hotels.com в сентябре, эти доступные по цене номера привлекают многих.

Несмотря на финансовую нагрузку, одинокие американцы несут непропорционально высокую стоимость того, что в просторечии называется "налогом для одиноких", платя больше за аренду, ипотеку и счета за коммунальные услуги.

Одинокие путешественники также несут дополнительные расходы, такие как повышение цены "доплаты за одиночество" при бронировании авиабилетов и круизов.

Недавний разрыв может оставить ваше сердце и кошелек разбитыми, и большинство американцев тратят до $20 000 на свой развод.

Преимущества "времени для себя"

Будь то начало вашего пути самопознания в элегантной обстановке отеля в центре города или в простом удобстве своей собственной спальни, Walker Tribeca попала в точку с многочисленными физическими и психическими преимуществами небольшого интимного "времени для себя".

Оргазмы могут облегчить стресс, поднять настроение, помочь спать лучше, облегчить менструальные боли и даже укрепить иммунную систему.

Они полезны для сердечно-сосудистой системы и снижают риск рака простаты у мужчин. Исследование, опубликованное в 2004 году в British Medical Journal, показало, что мужчины с 21 или более оргазмами в месяц имели более низкий риск рака простаты, чем те, у кого было 4-7 оргазмов в месяц.

Для женщин в середине жизни сексуальная активность становится все более важной. Исследование, проведенное в 2020 году Университетским колледжем Лондона, показало, что женщины, которые занимались сексуальной активностью еженедельно или ежемесячно (в одиночку или нет), были менее склонны к раннему климаксу.

Мasturbation является самым безопасным видом сексуальной активности, так как он не несет риска беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Сто лет назад, в 1929 году, английская писательница Вирджиния Вулф предложила, что "Комната своей собственной" необходима женщинам для свободного самовыражения.

Если получение тихого уединения, чтобы быть самим собой, означает бронирование номера "Одиночное удовольствие" в Трибеке, тогда, безусловно, воспользуйтесь этой возможностью, леди.

Возросший интерес к одиночным поездкам после Covid привел многих к тому, что они исследуют одиночное питание, и больше людей принимают эту практику, чем когда-либо прежде. После разрыва некоторые люди могут предпочесть одиночный отдых, чтобы перезарядиться и обрести утешение.

С ростом глобальной индустрии благополучия многие отели, подобные Walker Tribeca, предлагают пакеты, специально разработанные для одиноких путешественников, признавая физические и психические преимущества "времени для себя".

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