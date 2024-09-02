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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Один из супругов пережил семейную трагедию, когда его пьяный супруг подвергся сексуальному насилию со стороны многих людей.

 and  Carmen Simpson
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Гизель П. потеряла сознание во время мероприятия.
Гизель П. потеряла сознание во время мероприятия.

Один из супругов пережил семейную трагедию, когда его пьяный супруг подвергся сексуальному насилию со стороны многих людей.

В настоящее время в Франции, конкретно в городе Авиньон, разворачивается странный уголовный процесс. Начинается судебный процесс против 71-летнего мужчины по имени Доминик П. и 50 его сообщников, которых обвиняют в 92 изнасилованиях. Подробности этого дела не для слабонервных.

Главной жертвой в этой жуткой истории является жена Доминика, 72-летняя Жизель П. Первоначальные расследования показали, что Доминик помогал сделать свою жену беспомощной с помощью сильных лекарств, что позволяло различным мужчинам сексуально эксплуатировать ее. Эти мужчины были найдены через запрещенную в настоящее время онлайн-платформу.

Среди подсудимых 18 человек находятся под стражей. Возраст подсудимых варьируется от 26 до 74 лет, среди них пожарный, медсестра, охранник в тюрьме и журналист. Нет доказательств того, что Доминик требовал оплаты от этих мужчин, вместо этого он стремился удовлетворить свои необычные желания. Доминик также активно участвовал в этих действиях и снимал их на видео.

Сообщники

Доминик инструктировал своих сообщников избегать запахов духов или сигаретного дыма, а также греть руки под проточной водой, чтобы не вызвать подозрений Жизели о их неблаговидных действиях. Большинство сообщников посещали только один раз, но некоторые возвращались до шести раз. Специалисты-криминалисты считают, что они не были мотивированы какими-либо серьезными психологическими расстройствами; вместо этого они были мотивированы чувством превосходства и контроля.

Некоторые из сообщников утверждали, что они верили, что участвуют в эротических играх Жизели и Доминика. Однако Доминик решительно отрицает, что его сообщники не знали о наркотическом беспомощстве Жизели. Адвокаты подчеркивают: "Каждый из них имел возможность покинуть место, но они этого не сделали".

В общей сложности 72 подозреваемых были идентифицированы на сотнях видеозаписей, найденных на компьютере Доминика. Несмотря на то, что всех удалось идентифицировать, не всех удалось арестовать. События произошли между 2011 и 2020 годами.

Открытый судебный процесс

Жизель узнала об измене своего мужа четыре года назад. Он был пойман на съемке юбок женщин в торговом центре. Жизель и Доминик жили вместе почти 50 лет, прежде чем это печальное открытие было сделано. Однако это открытие только подтолкнуло Жизель к осознанию зловещих действий ее мужа. Таким образом, она будет переживать травматическое переживание повторного переживания изнасилований, спустя десять лет, согласно ее юридической команде.

В начале суда судья отклонил ходатайство о закрытых слушаниях. Адвокат, представляющий Жизель, настоял на том, что "суд должен быть полностью открытым и пройти свой курс". Обвинение просило сохранить видеозаписи в частном порядке, чтобы сэкономить общественность от просмотра жестоких кадров. Однако Жизель предпочла открытый суд.

Жизель вошла в суд в сопровождении своих троих детей. Ее адвокат приписывает ее желание увидеть своего мужа лицом к лицу и встретиться с ним "твердым взглядом". Ожидается, что суд завершится к 20 декабря. Подсудимые обвиняются в сексуальном насилии над людьми под воздействием наркотических веществ. Этот беспрецедентный случай может возродить дискуссии во Франции о том, как обращаться с сообщениями о изнасилованиях, якобы связанных с "наркотиками для дат".

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу ведения дела из-за большого числа вовлеченных лиц и предполагаемого злоупотребления властью. Юридическая команда Жизель рассматривает возможность подачи апелляции в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на потенциальные нарушения ее права на справедливое судебное разбирательство и достоинство.

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