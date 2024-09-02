Один из супругов пережил семейную трагедию, когда его пьяный супруг подвергся сексуальному насилию со стороны многих людей.

В настоящее время в Франции, конкретно в городе Авиньон, разворачивается странный уголовный процесс. Начинается судебный процесс против 71-летнего мужчины по имени Доминик П. и 50 его сообщников, которых обвиняют в 92 изнасилованиях. Подробности этого дела не для слабонервных.

Главной жертвой в этой жуткой истории является жена Доминика, 72-летняя Жизель П. Первоначальные расследования показали, что Доминик помогал сделать свою жену беспомощной с помощью сильных лекарств, что позволяло различным мужчинам сексуально эксплуатировать ее. Эти мужчины были найдены через запрещенную в настоящее время онлайн-платформу.

Среди подсудимых 18 человек находятся под стражей. Возраст подсудимых варьируется от 26 до 74 лет, среди них пожарный, медсестра, охранник в тюрьме и журналист. Нет доказательств того, что Доминик требовал оплаты от этих мужчин, вместо этого он стремился удовлетворить свои необычные желания. Доминик также активно участвовал в этих действиях и снимал их на видео.

Сообщники

Доминик инструктировал своих сообщников избегать запахов духов или сигаретного дыма, а также греть руки под проточной водой, чтобы не вызвать подозрений Жизели о их неблаговидных действиях. Большинство сообщников посещали только один раз, но некоторые возвращались до шести раз. Специалисты-криминалисты считают, что они не были мотивированы какими-либо серьезными психологическими расстройствами; вместо этого они были мотивированы чувством превосходства и контроля.

Некоторые из сообщников утверждали, что они верили, что участвуют в эротических играх Жизели и Доминика. Однако Доминик решительно отрицает, что его сообщники не знали о наркотическом беспомощстве Жизели. Адвокаты подчеркивают: "Каждый из них имел возможность покинуть место, но они этого не сделали".

В общей сложности 72 подозреваемых были идентифицированы на сотнях видеозаписей, найденных на компьютере Доминика. Несмотря на то, что всех удалось идентифицировать, не всех удалось арестовать. События произошли между 2011 и 2020 годами.

Открытый судебный процесс

Жизель узнала об измене своего мужа четыре года назад. Он был пойман на съемке юбок женщин в торговом центре. Жизель и Доминик жили вместе почти 50 лет, прежде чем это печальное открытие было сделано. Однако это открытие только подтолкнуло Жизель к осознанию зловещих действий ее мужа. Таким образом, она будет переживать травматическое переживание повторного переживания изнасилований, спустя десять лет, согласно ее юридической команде.

В начале суда судья отклонил ходатайство о закрытых слушаниях. Адвокат, представляющий Жизель, настоял на том, что "суд должен быть полностью открытым и пройти свой курс". Обвинение просило сохранить видеозаписи в частном порядке, чтобы сэкономить общественность от просмотра жестоких кадров. Однако Жизель предпочла открытый суд.

Жизель вошла в суд в сопровождении своих троих детей. Ее адвокат приписывает ее желание увидеть своего мужа лицом к лицу и встретиться с ним "твердым взглядом". Ожидается, что суд завершится к 20 декабря. Подсудимые обвиняются в сексуальном насилии над людьми под воздействием наркотических веществ. Этот беспрецедентный случай может возродить дискуссии во Франции о том, как обращаться с сообщениями о изнасилованиях, якобы связанных с "наркотиками для дат".

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу ведения дела из-за большого числа вовлеченных лиц и предполагаемого злоупотребления властью. Юридическая команда Жизель рассматривает возможность подачи апелляции в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на потенциальные нарушения ее права на справедливое судебное разбирательство и достоинство.

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