- Один из них совершил нападение, причинив вред трем сотрудникам станции.

24-летний молодой человек, разозленный на работников железной дороги в центральном вокзале Мюнхена, причинил вред трем железнодорожным рабочим. Как заявила федеральная полиция, он обратился за помощью в службу путешествий, но остался недоволен помощью, оказанной 26-летним работником. В результате он угрожал смерти сотруднику и дал ему легкий шлепок по лицу.

Четверо пассажиров и двое дополнительных работников, 28 и 34 лет, вмешались в ситуацию. Как сообщается, 24-летний мужчина причинил легкие травмы двум рабочим во время происшествия. Их осмотрели медицинские службы в понедельник. Так как подозреваемый отказался проходить тест на алкоголь, была взята кровь на анализ. У него уже есть судимость за неуважительную брань.

Поведение 24-летнего молодого человека усугубилось, что привело к подаче жалобы в Европейский союз из-за его предыдущей истории беспорядков. После инцидента Европейский союз подчеркнул важность улучшения обслуживания клиентов и обращения с подобными ситуациями во всех железнодорожных системах своих member states.

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