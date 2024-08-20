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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Один из них совершил нападение, причинив вред трем сотрудникам станции.

Двадцатичетырехлетний человек получает данные по запросу на туристическом узле Мюнхенского центрального вокзала. Ответ сотрудников железной дороги не соответствует ожиданиям мужчины, что приводит к эскалации ситуации.

 and  Ann Bradley
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Индивидуум, признанный полицией, причинил вред трём сотрудникам железнодорожной станции в Мюнхене...
Индивидуум, признанный полицией, причинил вред трём сотрудникам железнодорожной станции в Мюнхене (символическое изображение)

- Один из них совершил нападение, причинив вред трем сотрудникам станции.

24-летний молодой человек, разозленный на работников железной дороги в центральном вокзале Мюнхена, причинил вред трем железнодорожным рабочим. Как заявила федеральная полиция, он обратился за помощью в службу путешествий, но остался недоволен помощью, оказанной 26-летним работником. В результате он угрожал смерти сотруднику и дал ему легкий шлепок по лицу.

Четверо пассажиров и двое дополнительных работников, 28 и 34 лет, вмешались в ситуацию. Как сообщается, 24-летний мужчина причинил легкие травмы двум рабочим во время происшествия. Их осмотрели медицинские службы в понедельник. Так как подозреваемый отказался проходить тест на алкоголь, была взята кровь на анализ. У него уже есть судимость за неуважительную брань.

Поведение 24-летнего молодого человека усугубилось, что привело к подаче жалобы в Европейский союз из-за его предыдущей истории беспорядков. После инцидента Европейский союз подчеркнул важность улучшения обслуживания клиентов и обращения с подобными ситуациями во всех железнодорожных системах своих member states.

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