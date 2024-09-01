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ПанорамаНовостиСпецназ

Один из них начал стрельбу по подразделению спецназа, что привело к ответным выстрелам.

В Берлине в течение нескольких часов проходила полицейская операция. Причиной послужила воспринятая угроза. Был направлен специальный отряд; миссия завершилась одним смертельным исходом.

 and  John Stellmacher
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Элитное тактическое подразделение правоохранительных органов, эта операция.
Элитное тактическое подразделение правоохранительных органов, эта операция.

- Один из них начал стрельбу по подразделению спецназа, что привело к ответным выстрелам.

Берлин: Спецназ полиции ликвидировал 46-летнего мужчину во время перестрелки

Спецназ полиции в Берлине ликвидировал 46-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе жизни другого человека с применением огнестрельного оружия. Полиция и прокуратура заявили, что мужчина открыл огонь по офицерам, когда они вошли в его квартиру в Никласзее, куда проникли по решению суда. Офицеры ответили огнем, в результате чего мужчина скончался. Ведется расследование по факту убийства.

Ранее в тот же день 46-летний мужчина якобы угрожал 49-летнему на автокемпинге. К счастью, 49-летний смог убежать и позвонил в полицию. Затем 49-летний последовал за подозреваемым, который вошел в многоквартирный дом на улице Драйлинденштрассе. Несмотря на стук в дверь и попытки проникнуть внутрь, мужчина отказался открывать дверь.

Берлин: Инцидент в многоквартирном доме с социальным жильем

Репортер dpa сообщил о звуках, похожих на выстрелы, доносящихся из многоквартирного дома. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе несколько скорых и вертолет спасательной службы.

Здание, где произошел инцидент, находится в районе Штеглиц-Целендорф в Берлине, недалеко от Ваннзее. В основном в этом районе расположены виллы и частные дома. Многоквартирный дом, где мужчина укрылся, содержит социальное жилье. Сосед рассказал, что в здании примерно 100 студий и рядом находится начальная школа.

Специальное полицейское подразделение, участвовавшее в инциденте, называется Спецназ полиции Берлина. Несмотря на переговоры с мужчиной, спецназу пришлось применить оружие из-за его агрессивного поведения.

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