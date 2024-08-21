- Один человек убивает птиц - две мертвые птицы падают на балкон

Мужчину проверяют после того, как он обстрелял голубей в Нижней Баварии и случайно убил двоих. Тела птиц были найдены на балконе 64-летней женщины, проживающей в Симбache ам Инн (район Ротталь-Инн), как сообщили власти во вторник. На фасаде здания были видны пятна крови, как описано.

Специалисты подозревают, что мужчина стрелял из пневматической винтовки, а затем скрылся на автомобиле. Полиция расследует возможные нарушения правил обращения с животными и ищет свидетелей.

Действия мужчины вызвали дискуссии о других формах жестокости по отношению к животным в сообществе. Инцидент также связан с нарушениями правил обращения с другими видами диких животных, а не только голубями.

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