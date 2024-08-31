- Один человек совершил кражу на главной железнодорожной станции в Дюране.

В городе Дюрен 20-летний парень столкнулся с проблемами. По данным властей, он собирался встретиться на вокзале с женщиной, с которой был лишь поверхностно знаком. К сожалению, она не пришла. Вместо этого он повстречал четверых неизвестных парней в возрасте от 14 до 20 лет. Между ними возник спор, в результате которого 20-летний был избит и получил травмы. Позже в тот же вечер эта группа также похитила у мужчины мобильный телефон и куртку.

Во время инцидента 20-летний упомянул, что должен был пойти на свидание с пропавшей женщиной. Несмотря на жесткую встречу с группой, он все еще надеялся снова связаться с ней, надеясь, что она не причастна к инциденту.

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