Неприятный поворот событий - Один человек погиб в аварии на кране в Тюрингии.

На объекте Тюрингии в Блеилойтальской плотине, к сожалению, произошла трагическая гибель в результате аварии крана. По данным полиции, двое человек получили травмы, один из них в критическом состоянии.

Коллапс крана произошел на стройплощадке, расположенной на мосту Б90, который перекрывает плотину вблизи Бад-Лобенштейна (район Заале-Орла).

Трагический инцидент на стройплощадке существенно повлиял на общую трагедию в Блеилойтальской плотине. Несмотря на критическое состояние, жертвам удалось выжить после аварии крана.

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