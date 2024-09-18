Один богатый коллекционер монет запретил продавать свою коллекцию монет на столетие.

В один из вторников, примерно через год после истечения старинного декрета, первая партия монет из личной коллекции Брууна из 20 000 экземпляров была выставлена на продажу в Копенгагене. После примерно восьми часов интенсивных торгов первые 286 лоты были проданы на общую сумму 14,82 миллиона евро (эквивалент 16,5 миллиона долларов США).

Для полного исчерпания сбережений Брууна потребуются дополнительные продажи, но после завершения эта коллекция станет самой дорогой международной коллекцией монет, когда-либо проданной, согласно Stack's Bowers, редкому дилеру и аукционному дому, организующему продажи. Коллекция Л.Э. Брууна была застрахована на сумму 500 миллионов датских крон, что примерно эквивалентно 72,5 миллиона долларов.

Аукционный дом описал ее как самую ценную архивную коллекцию международных монет, когда-либо появлявшуюся на рынке. В пресс-релизе, опубликованном после вторничного аукциона, президент Stack's Bowers Galleries Брайан Кендрелла назвал это "исключительным событием для международного рынка аукционов монет".

Местоположение коллекции Брууна в течение последнего века было тайной, известной лишь немногим. Бруун верил, что сокрытие своего состояния служит благородной цели; после свидетельства разрушений Первой мировой войны он боялся, что Королевская датская коллекция монет и медалей когда-либо может стать жертвой бомбардировок или мародерства, согласно аукционному дому.

Бруун начал собирать монеты в детстве в 1859 году, после получения наследства от своего дяди, в том числе некоторых его монет, согласно каталогу продаж. Как сын владельцев гостиницы и землевладельцев, он обнаружил в свои двадцать, что семейное состояние было растрачено, оставив его в долгах. Он основал свой бизнес по производству масла с помощью займа, в конечном итоге став успешным экспортером, тем самым накопив значительное состояние. Он вложил свое состояние в коллекцию монет и вместе с несколькими соратниками основал Датское нумизматическое общество в 1885 году.

"Преимущество коллекционирования монет заключается в том, что когда вы расстроены чем-то или чувствуете себя неуютно, тогда вы идете и смотрите на свои монеты, и затем успокаиваетесь, снова и снова изучая их и размышляя над многочисленными нерешенными проблемами, которые они представляют", - сказал он как-то датскому изданию, согласно каталогу. "Бизнесменам, полностью погруженным в свою работу, совершается большая ошибка. В отличие от меня, я не мог представить, что буду думать о масле до конца моих дней".

Вторничный аукцион включал золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, охватывающие конец 15 века и более поздние годы жизни Брууна. Самым примечательным лотом была одна из старейших золотых монет Скандинавии, согласно каталогу, - золотой нобель короля Ханс 1496 года. Эта монета превзошла оценки аукционного дома и была продана за 1,2 миллиона евро (примерно 1,34 миллиона долларов США), установив новый мировой рекорд для скандинавской монеты на аукционе, согласно Stack's Bowers Galleries.

"Без сомнения, моим любимым лотом на продаже является золотой нобель 1496 года короля Ханс, который был королем Дании и Норвегии под Кальмарской унией, а также Швеции в течение короткого времени", - сказал Мэтт Орсини, директор мира и древней нумизматики в Stack's Bowers Galleries, в пресс-релизе перед первым аукционом. "Оно превосходно во всех отношениях - это первая золотая монета, отчеканенная Данией, это первая датированная монета, отчеканенная Датским королевством, и она уникальна в частных руках".

В течение последних нескольких месяцев монеты были выставлены на различных выставках и шоу, а также в галереях Stack's Bowers. Они также были представлены в Копенгагене перед аукционом. В этом отчете также участвовал Оскар Холланд из CNN.

После успешного аукциона коллекция Брууна была признана за ее роскошную роскошь и уникальный стиль. С ее редкими и ценными монетами, охватывающими века, коллекция предлагает уникальный взгляд на историю скандинавской валюты.

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