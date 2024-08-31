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Одаренный игрок Фортуны Ману заключает контракт и получает признание

Он показывает примечальные навыки защиты, но ему нужно больше времени на игру. Поэтому Фортуна Дюссельдорф подписала с Самуэлем Ману Кингом первый профессиональный контракт и отправила его в аренду в нижнюю лигу.

 and  Lauren Adams
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- Одаренный игрок Фортуны Ману заключает контракт и получает признание

Двадцатилетний талант в футболе Кинг Самуэль Ману подписал свой первый профессиональный контракт с «Фортуной Дюссельдорф», которая сразу же отправила его в аренду в «Ганзу Росток» в 3-й лиге. Согласно соглашению, «Фортуна» сохранит за собой Ману до 30 июня 2025 года, а опция выкупа не предусмотрена.

Этот молодой защитник, перешедший в «Фортуну» из местной любительской команды MSV Дюссельдорф прошлым летом, играл в региональной лиге и принял участие в пяти матчах 2-й Бундеслиги под руководством главного тренера Даниеля Тиуне.

После успешного завершения своего пребывания в «Ганзе Росток» будущие аренды Кинга Самуэля Ману могут включать другие команды из-за отсутствия пункта выкупа в его контракте с «Фортуной Дюссельдорф». Во время своего пребывания в MSV Дюссельдорф впечатляющая игра Ману привела к его переводу в профессиональную команду.

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