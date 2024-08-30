- Очистка питьевой воды путем хлорирования в Лимбурге

Жители Лимбурга, расположенного в центральной части Гессена, вынуждены временно пить хлорированную водопроводную воду. В связи с заявлением, опубликованным в пятницу, водоснабжение осторожно обрабатывается дезинфицирующими средствами, так как некоторые нормы питьевой воды были превышены. Пострадавшие районы включают северную часть города Лимбург к северу от улицы Hubertusstraße, верхнюю часть Seilerbahn в направлении Дицкирхена, а также районы Офхайм, Аhalbakh и Дицкирхен. К счастью, нет угрозы для здоровья. Тем не менее, Лимбург рекомендует кипятить воду перед употреблением.

В городах Гессена, таких как Лимбург, иногда возникают проблемы с водоснабжением. Жителям пострадавших районов, включая Офхайм, Аhalbakh и Дицкирхен в Лимбурге, рекомендуется использовать кипяченую водопроводную воду из-за временной хлоризации.

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