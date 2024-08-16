Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВода

Очистительная станция в Рульбене обновляется новыми технологиями очистки

Водоканал Рухленбена модернизирует свои сооружения, что благоприятно сказывается на ближайших местах купания.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Расширяется очистное сооружение Рухлебен
Расширяется очистное сооружение Рухлебен

- Очистительная станция в Рульбене обновляется новыми технологиями очистки

Водоканал Берлина расширяет очистное сооружение в Рюхленберге за счет нового фильтра и установки УФ-облучения. Эта технология гарантирует, что уже с 2028 года в реки Шпрее и Гавель будет сбрасываться еще более чистая вода, что поможет снизить рост водорослей летом, как заявила сенатор по экономике Франциска Гиффе (СДПГ). "Это означает еще больше удовольствия от купания с еще более чистой видимостью на наших многочисленных речных пляжах, от Рюпенхорна до Липер-Бucht, и даже до Ванзее", - сказала она.

Так называемый фильтр-флокулятор предназначен для дальнейшего удаления фосфора из воды, который уже удаляется на 98% на данном этапе, заявили в водоканале. Установка УФ-облучения, с другой стороны, будет инактивировать любые оставшиеся бактерии и микробы в уже очищенной воде.

Это означает, что очищенная вода теперь может сбрасываться в Шпрее круглый год. Ранее летом очищенная вода подавалась через 16-километровый трубопровод чистой воды в Телтовский канал, обходя речные пляжи Гавель.

Расширение обойдется примерно в 250 миллионов евро, как заявила Гиффе. Строительные работы уже начались и должны быть завершены к 2028 году. Очистное сооружение в Рюхленберге является вторым по величине среди шести берлинских сооружений по площади. Здесь очищается сточная вода около 1,6 миллиона жителей, на что уходит примерно один день.

Новый фильтр и установка УФ-облучения значительно снизят количество фосфора и бактерий в воде, гарантируя, что в реки Шпрее и Гавель будет сбрасываться еще более чистая вода. Это улучшит качество воды для купания на различных речных пляжах, таких как Рюпенхорн и Ванзее.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно