- Очистительная станция в Рульбене обновляется новыми технологиями очистки

Водоканал Берлина расширяет очистное сооружение в Рюхленберге за счет нового фильтра и установки УФ-облучения. Эта технология гарантирует, что уже с 2028 года в реки Шпрее и Гавель будет сбрасываться еще более чистая вода, что поможет снизить рост водорослей летом, как заявила сенатор по экономике Франциска Гиффе (СДПГ). "Это означает еще больше удовольствия от купания с еще более чистой видимостью на наших многочисленных речных пляжах, от Рюпенхорна до Липер-Бucht, и даже до Ванзее", - сказала она.

Так называемый фильтр-флокулятор предназначен для дальнейшего удаления фосфора из воды, который уже удаляется на 98% на данном этапе, заявили в водоканале. Установка УФ-облучения, с другой стороны, будет инактивировать любые оставшиеся бактерии и микробы в уже очищенной воде.

Это означает, что очищенная вода теперь может сбрасываться в Шпрее круглый год. Ранее летом очищенная вода подавалась через 16-километровый трубопровод чистой воды в Телтовский канал, обходя речные пляжи Гавель.

Расширение обойдется примерно в 250 миллионов евро, как заявила Гиффе. Строительные работы уже начались и должны быть завершены к 2028 году. Очистное сооружение в Рюхленберге является вторым по величине среди шести берлинских сооружений по площади. Здесь очищается сточная вода около 1,6 миллиона жителей, на что уходит примерно один день.

Новый фильтр и установка УФ-облучения значительно снизят количество фосфора и бактерий в воде, гарантируя, что в реки Шпрее и Гавель будет сбрасываться еще более чистая вода. Это улучшит качество воды для купания на различных речных пляжах, таких как Рюпенхорн и Ванзее.

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