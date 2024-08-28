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Очищение гигантских галапагосских черепах в зоопарке Ростока

При высоких температурах некоторые животные зоопарка также испытывают дискомфорт. Белых медведей снабжают ледяной бомбой с рыбой и овощами в качестве облегчения, а черепахам предоставляют освежающее прохладное купание.}

 and  Elizabeth Wells
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- Очищение гигантских галапагосских черепах в зоопарке Ростока

Охлаждение для гигантов Галапагоса в зоопарке Росток: Массивных рептилий опрыскивают холодной водой в их открытом вольере из-за жаркого летнего зноя в Ростоке, где температура достигает около 30 градусов. Известные своей ленью, эти титаны Галапагоса могут спать до 16 часов в день.

Длина этих рептилий составляет около 120 сантиметров, а вес может достигать впечатляющих 300 килограммов, что делает их одними из самых тяжелых сухопутных черепах в мире, согласно данным зоопарка. Их долголетие не менее поразительно, с средней продолжительностью жизни около 150 лет.

В зоопарке Росток гиганты Галапагоса живут в просторных открытых вольерах, чтобы вместить их большие размеры. Чтобы обеспечить их комфорт летом, эти открытые вольеры оборудованы распылителями воды для облегчения высокой температуры.

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