Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным.

В 2019 году американский инвестиционный фонд KKR приобрел долю в Springer и сделал компанию частной в следующем году. Источники утверждают, что Springer и KKR находятся на грани заключения соглашения о разделении. Как сообщает Reuters, переговоры ведутся с лета, и объявление может последовать в ближайшее время.

Источники сообщают, что CEO Springer Матиас Дёpfner и KKR близки к достижению соглашения о разделе медиаконгломерата. Лицо, знакомое с ситуацией, сообщило Reuters, что сделка может быть объявлена уже на следующей неделе.

Однако может пройти еще несколько месяцев, прежде чем соглашение будет официально подписано. По словам инсайдеров, KKR и канадский пенсионный фонд CPPIB планируют выйти из медиаиндустрии. В обмен KKR получит контрольный пакет в сегменте объявлений, в то время как Дёpfner и его семья сохранят миноритарную долю. Представитель Springer отказался комментировать ситуацию, и Reuters не удалось получить комментарии от других заинтересованных сторон.

Финансовые времена (FT) якобы узнали о предложенной сделке от четырех инсайдеров, которые раскрыли, что совет директоров обсудит структуру сделки в четверг.Sources claim that the proposed deal has been discussed in several supervisory board meetings. According to insiders, the entire company could be valued at 13.5 billion euros, and the classified ads business alone could be worth over 10 billion euros. However, the final valuation is yet to be confirmed, according to Reuters.

Инвестиция KKR в Springer в 2019 году стала крупнейшей сделкой фонда на тот момент. Медиапортфель Springer включает в себя издания Bild и Welt, а также американские outlets, такие как Politico и Business Insider. KKR поддерживал рост за счет финансовых вложений.

В отрасли ходят слухи, что KKR рассматривает возможность продажи своей доли в Springer. По данным отчетов, KKR в настоящее время владеет 35,6% Springer, а CPPIB - 12,9%. По словам инсайдеров, любые средства, полученные от этой потенциальной продажи, в основном будут инвестированы в американский рынок и в меньшей степени в немецкий медиасектор.

Разделение Springer и KKR получило широкую медиаокружение, с различными новостными изданиями, сообщающими о развитии событий. Если соглашение будет заключено, оно может иметь значительные последствия для медиаиндустрии.

Читайте также: