Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСМИ

Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Очевидное сближение разделения Спрингера кажется неизбежным.

В 2019 году американский инвестиционный фонд KKR приобрел долю в Springer и сделал компанию частной в следующем году. Источники утверждают, что Springer и KKR находятся на грани заключения соглашения о разделении. Как сообщает Reuters, переговоры ведутся с лета, и объявление может последовать в ближайшее время.

Источники сообщают, что CEO Springer Матиас Дёpfner и KKR близки к достижению соглашения о разделе медиаконгломерата. Лицо, знакомое с ситуацией, сообщило Reuters, что сделка может быть объявлена уже на следующей неделе.

Однако может пройти еще несколько месяцев, прежде чем соглашение будет официально подписано. По словам инсайдеров, KKR и канадский пенсионный фонд CPPIB планируют выйти из медиаиндустрии. В обмен KKR получит контрольный пакет в сегменте объявлений, в то время как Дёpfner и его семья сохранят миноритарную долю. Представитель Springer отказался комментировать ситуацию, и Reuters не удалось получить комментарии от других заинтересованных сторон.

Финансовые времена (FT) якобы узнали о предложенной сделке от четырех инсайдеров, которые раскрыли, что совет директоров обсудит структуру сделки в четверг.Sources claim that the proposed deal has been discussed in several supervisory board meetings. According to insiders, the entire company could be valued at 13.5 billion euros, and the classified ads business alone could be worth over 10 billion euros. However, the final valuation is yet to be confirmed, according to Reuters.

Инвестиция KKR в Springer в 2019 году стала крупнейшей сделкой фонда на тот момент. Медиапортфель Springer включает в себя издания Bild и Welt, а также американские outlets, такие как Politico и Business Insider. KKR поддерживал рост за счет финансовых вложений.

В отрасли ходят слухи, что KKR рассматривает возможность продажи своей доли в Springer. По данным отчетов, KKR в настоящее время владеет 35,6% Springer, а CPPIB - 12,9%. По словам инсайдеров, любые средства, полученные от этой потенциальной продажи, в основном будут инвестированы в американский рынок и в меньшей степени в немецкий медиасектор.

Разделение Springer и KKR получило широкую медиаокружение, с различными новостными изданиями, сообщающими о развитии событий. Если соглашение будет заключено, оно может иметь значительные последствия для медиаиндустрии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Председатель ФРС Джером Пауэлл снова заявляет, что члены команды ФРС избегают разговоров о...
Экономика

Федеральная резервная система отвергает опасения относительно очередного президентства Трампа, но сходки за кулисами его первого срока рассказывают другую историю.

В случае победы на выборах президента США в ноябре бывший президент Дональд Трамп заявляет о своих планах ввести существенные тарифы, превышающие 10% на все международные импортные товары, с потенциалом до 60% на определенные китайские товары, и взимать налоги в размере до 100% с стран,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Фотография, сделанная Bloomberg через Getty Images, показывает самолет Air Canada на Международном...
Экономика

"Эйр Канада" успешно договорилась с ассоциацией пилотов о прекращении промышленной акции

Air Canada объявила ранним утром воскресенья, что ей удалось достичь предварительного соглашения с профсоюзом пилотов о новом коллективном договоре на четыре года. Эта ночная сделка Ways approx}

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ожидается существенное увеличение пробега электрических грузовиков в ближайшем будущем.
Экономика

Исследования показывают, что скоро электромобили одержат победу.

Исследования показывают, что скоро электромобили одержат победу. Исследование показывает существенные изменения в секторе транспорта. В ближайшие 15 лет электрические грузовики могут практически заменить дизельные в большинстве случаев. Однако для этого необходимо выполнить важное условие. По данным аудиторской компании PwC, немецкие дороги могут увидеть электрические грузовики как норму в ближайшем будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно