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ЗдоровьеНовостиСиние водоросли

Очень важно следить за вредными голубыми водорослями, когда вы погружаетесь в естественную среду.

Чередование купальных процедур в открытом неподготовленном водоеме вместо хлорированного бассейна может казаться заманчивым. Однако, будьте осторожны, так как вы можете случайно встретиться с вредными примесями, такими как сине-зеленые водоросли или даже необычные вещества, такие как...

 and  Max Becker
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Озера часто предстают как спокойные райские места, но присутствие сине-зеленых водорослей...
Озера часто предстают как спокойные райские места, но присутствие сине-зеленых водорослей существенно нарушает эту безмятежность.

- Очень важно следить за вредными голубыми водорослями, когда вы погружаетесь в естественную среду.

Немного брызг, погружение, бесконечное плавание на надувном матрасе – счастлив тот, у кого есть поблизости водоём. Избегая жесткости хлорированных бассейнов и их трамплинов, естественный мир по-прежнему предлагает лучший опыт купания. Большинство немецких мест для купания поддерживают отличное качество воды, оцениваемое от хорошего до отличного. Однако когда температура поднимается, вода может стать опасной, что приводит к временному закрытию некоторых озер.

Опасные цветение водорослей

В 2023 году около 68% немецких мест для купания, находившихся под наблюдением, были временно закрыты из-за неблагоприятных условий воды. В основном эта проблема была связана с присутствием сине-зелёных водорослей. Цянобактерии, эти токсинообразующие организмы процветают в Германии, благодаря длительным тёплым температурам, обильному солнцу и малому ветру. Они цветут tanto в мелких озёрах, как и в море, образуя большие скопления вредных водорослей.

Сине-зелёные водоросли представляют угрозу tanto для купающихся, как и для водной жизни, так как они выделяют водорастворимые токсины. Контакт с высокими уровнями может привести к медицинским состояниям, начиная от расстройства желудка до боли в суставах, ухе и конъюнктивита. Кроме того, аллергии и кожные раздражения являются общими побочными эффектами.

Чтобы защитить себя, избегайте водоёмов, имеющих зелёный или сине-зелёный оттенок, плёнку из водорослей, мутный вид или скопление мёртвых рыб на поверхности. Если вы не можете ясно видеть свои ноги, стоя по пояс в воде, возможно, лучше избегать купания.

Кожные инфекции от вибриоза

Вибриоз, бактериальная инфекция, встречающаяся tanto в пресной, как и в солёной воде, может вызывать такие симптомы, как диарея и лихорадка, у людей с ослабленной иммунной системой. Прутковые бактерии процветают, когда температура воды превышает 20 градусов Цельсия, часто приводя к тяжёлым кожным инфекциям. Возможен гипертермический шок и бактериальный сепсис.

Чесотка купальщика от церкарий

Интенсивный зуд, покраснение кожи и крапивница после купания могут указывать на наличие дерматита, вызванного церкариями. Эти личинки ленточных червей, хотя и предпочитают животных хозяев, могут поражать людей, вызывая зудящую аллергическую реакцию при проникновении в кожу. Хотя люди обычно служат неподходящими хозяевами, церкарии не продвигаются дальше, в конечном итоге погибая.

Чесотка купальщика обычно безвредна, но может быть стойкой. В некоторых тяжёлых случаях инфекция церкариями может привести к лихорадке и шоку. Облегчите зуд кремами, но избегайте расчёсывания, чтобы предотвратить кожные инфекции. Состояние обычно проходит в течение 10-20 дней, при условии соблюдения профилактических мер: избегайте мелководных прибрежных зон, ополаскивайтесь пресной водой после купания и тщательно чистите кожу.

Вы можете отслеживать состояние немецких водоёмов для купания с помощью карты Агентства по охране окружающей среды.

Источники: Umweltbundesamt, BUND, RKI, Sozialministerium

Наличие сине-зелёных водорослей, также известных как цианобактерии, является значительным фактором, способствующим временному закрытию немецких мест для купания из-за вредных цветений водорослей. Эти токсинообразующие организмы могут представлять угрозу tanto для купающихся, как и для водной жизни, вызывая широкий спектр медицинских состояний при контакте.

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