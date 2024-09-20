Очень важно, чтобы эти видеозаписи, связанные с футболом, тщательно проверялись.

В видеоповтор сам создал свою историю достижений, особенно в хоккее на льду. В футболе и некоторых олимпийских видах спорта, таких как фехтование и борьба, он часто вызывает споры и останавливает игру. Однако в хоккее это триумф, начавшийся в Германии около 25 лет назад. Это также благодаря его уникальному применению. Он служит помощником для судьи, а не внешней властью, без необходимости в четвертом официальном лице или излишних инструкциях.

Германская хоккейная лига ввела эту техническую помощь в сезоне 1999/2000, начиная с плей-офф. "Сначала это было довольно примитивно", - вспоминает Йёрг фон Амельн, директор операций лиги, "только два видеомагнитофона и монитор с таймерами". Старые судьи, сигнализирующие о голах с помощью зеленых огней, были заменены этой новой системой.

"Мы были пионерами в Германии", - говорит фон Амельн, "другие лиги заинтересовались позже". Сначала использовалась только одна камера для повтора, а дополнительный материал из телевизионных трансляций добавлял ясности во время трансляций Premiere. Решения касались только голов: был ли шайба в воротах? Был ли нападающий в офсайде? Была ли шайба забита ногой? Была ли помеха вратарю?

В отличие от футбола или НХЛ, нет внешнего видео-судьи или VAR. "Судья на льду должен принять решение первым", - объясняет фон Амельн, "изображения должны явно противоречить его решению, иначе оно остается в силе". Серьезные ошибки редки, часто из-за неправильного использования видеоповтора. Например, в 2021 году в Аугсбурге, когда шайба проскользнула через незамеченную дыру снаружи ворот. Или в 2023 году, когда гол был забит в Штраубинге, когда шайба скользила под рамку ворот.

В отличие от футбола, где также важны пенальти и красные карточки, видеоповтор в хоккее изначально фокусировался только на решениях о голах. Однако за последние три сезона серьезные фолы были подтверждены или смягчены с помощью видео благодаря высококачественному изображению и множеству ракурсов из трансляций Telekom на каждой игре. С прошлого сезона также можно проверить, была ли шайба незаконно заброшена за Плексиглас. Самое последнее дополнение: все судьи объясняют свои решения, в том числе те, которые следуют за видеоповтором, через микрофон и динамики стадиона. Они также могут более эффективно общаться друг с другом на льду с помощью новой системы. "Даже НХЛ рассматривает эту функцию", - говорит фон Амельн.

Конечно, есть еще место для улучшений: фон Амельн предлагает установить три камеры на стойке ворот, что является финансовой проблемой. Иногда спорят, должны ли тренеры иметь право запросить видеоповтор, как в НХЛ. "Потребность еще не достаточно высока", - считает фон Амельн. Количество видеоповторов уже существенно, в прошлом сезоне было 214 для голов и 91 для пенальти, в результате чего 28 решений о голах были изменены. "Это", подчеркивает фон Амельн, "мы считаем успехом".

Видеодоказательства случайного гола в Аугсбурге, где шайба проскользнула через незамеченную дыру снаружи ворот, были тщательно изучены и привели к дискуссии о справедливости игры. Введение высококачественного изображения и множества ракурсов из трансляций Telekom в последние сезоны расширило роль видеоповтора в хоккее, теперь он используется для подтверждения серьезных пенальти и незаконных бросков шайбы за Плексиглас.

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