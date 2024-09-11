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Федеральные земли ГерманииНовостиБаланс за первое полугодие

Очень серьезное пренебрежение к среднесрочным результатам работы администрации Саара.

В середине пятилетнего парламентского срока в Саарланде наступает время для промежуточной оценки. Оценка существенно различается в зависимости от политических убеждений человека.

 and  James Williams
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Оценка серединыüllerного периода работы правительства была рассмотрена в Ландтаге Саарланда.
Оценка серединыüllerного периода работы правительства была рассмотрена в Ландтаге Саарланда.

- Очень серьезное пренебрежение к среднесрочным результатам работы администрации Саара.

После двух с половиной лет единоличного правления СДП в Саарланде оппозиция ХДС выражает жесткую критику. "Много обертки, но мало содержания - много презентации, мало действий", - заявил лидер ХДС Стефан Тоскани, оценивая деятельность министр-президента Анке Рихлингер. "СДП не занимается основными, структурными проблемами страны. Они уклоняются от своих правительственных обязанностей", - заявил он, глядя на правительскую скамейку. Подобно федеральному правительству, это региональное правительство является всего лишь "временной мерой".

Мартина Хольцнер, парламентский администратор СДП, ответила на критику: "Мы многое достигли, и мы определенно не будем почивать на лаврах". Она особо выделила политику в области образования, на которую приходится треть бюджетных средств, и которая продемонстрировала значительный прогресс: "Мы предлагаем решения, а не постоянные жалобы".

Тоскани заявил, что СДП следует оценивать по выполнению своих обещаний перед жителями Саарланда. Нет 4000 работников в сфере ухода, 5000 социальных квартир и 400000 социально застрахованных рабочих мест к 2027 году; "СДП находится в световых годах от своих собственных целей". Не было назначено дополнительных полицейских, как было обещано; "Это вопрос доверия. Это избирательное мошенничество".

Единоличное правительство СДП, находящееся у власти с апреля 2022 года, не имеет комплексного плана структурных изменений в Саарланде. Тоскани обвинил министра экономики Юргена Барке (СДП) в том, что он шесть раз поднимал надежды на решение проблемы завода Ford в Саарлуисе, только чтобы снова разочаровать их: "Министр экономики оказался фейерверком". Нет надежного плана на будущее поставки сталелитейной промышленности водородом. Тоскани: "Я боюсь, что структурные изменения под СДП в Саарланде провалятся, они столкнутся с препятствием".

СДП обвиняет ХДС в апокалиптических пророчествах

В политике образования, где СДП стремится к "снижению производительности" и понижению стандартов, необходим "фундаментальный поворот". "Самодовольство СДП в отношении своей собственной политики образования так далеко от реальности в детских садах и школах, что можно только качать головой", - сказал Ютта Шмидт-Ланг (ХДС).

Депутат Кира Браун (СДП) обвинила ХДС в "апокалиптических пророчествах": "Ни одно правительство никогда не работало так интенсивно в течение многих десятилетий в подобной кризисной ситуации". Правительство находилось в режиме кризиса с первого дня из-за пандемии COVID и российского нападения на Украину. Многие решения, например, были приняты из-за зависимости Германии от российского газа: "Но для партии, чей канцлер также несет ответственность за эти решения на высшем уровне, теперь указывать на нас - это абсурд".

Браун утверждает, что правительство также воплощает свежий политический стиль. "Конечно, мы могли бы лучше справиться с некоторыми аспектами в определенные моменты", - признала она. Но она убеждена, что многие жители Саарланда доверяют "тому, что это правительство неустанно работает над тем, чтобы провести эту страну через бурные времена".

Парламентский администратор СДП Мартина Хольцнер упомянула о сбалансированном бюджете за первую половину года в своей защите, заявив: "Мы ответственно управляем финансами, как показывает сбалансированный бюджет за первую половину года". Однако Тоскани ответил, критикуя отсутствие прогресса СДП в других важных областях, таких как занятость и инфраструктура, заявив: "Несмотря на сбалансированный бюджет, достижения СДП в других ключевых областях, таких как создание рабочих мест и развитие инфраструктуры, минимальны".

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