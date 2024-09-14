Очаровательное путешествие по Кубку Дэвиса в Германии заканчивается в решающем моменте.

После двух успешных побед над Словакией и Чили немецкая команда Дэвиса потерпела поражение от США, завершив свой путь в турнире двумя поражениями в одиночном разряде. Первое поражение от своего давнего соперника с 1991 года имело последствия для этапа плей-офф.

Под руководством тренера Михаэля Кольманна эта немецкая команда потерпела первое поражение от США в финале и не смогла завоевать победу в группе. Тем не менее, они уже обеспечили себе место в финале восьми лучших команд в Малаге (19-24 ноября). В четвертьфинале они встретятся с победителем одной из трех других предварительных групп. Жеребьевка состоится на следующей неделе.

Поражение от США в китайском Чжухае произошло после матчей в одиночном разряде. Новичок Дэвиса Хенри Скуир упустил три матч-бола в матче 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6 против Реилли Опельки. Мировой номер 187 допустил два решающих двойных фола, один на матч-боле и второй на второй сет-бол против него. Максимилиан Мартерер затем потерпел поражение 4:6, 2:6 от Брендона Накашимы. Кевин Кравиetz/Тим Пюetz и Остин Крайичек/Раджив Рам должны были сыграть в парном матче.

Последнее противостояние с США

Германия отправилась в Китай без Александра Зверева, Яна-Леннарда Штруфа и Доминика Кёпфера и смогла пройти в четвертьфинал в Испании с двумя победами 3:0 над Словакией и Чили. В прошлом году команда не смогла пройти в стадию плей-офф, и Германия ждала своей четвертой победы в Кубке Дэвиса с 1993 года.

Последнее противостояние с США было давно в прошлом. В 1991 году Андрэ Агасси принес победу США 3:2 над немецкой командой, возглавляемой Михаилом Штихом, в Канзасе. Две нации встречались друг с другом десять раз в старом формате Кубка Дэвиса с домашними и выездными матчами, и Германия победила три раза, в том числе в легендарных встречах в 1987 году в Хартфорде и 1989 году в Мюнхене, обе с Борисом Беккером в качестве победителя матча.

Престиж прошлых десятилетий почти сошел на нет, и некоторые игроки решили не участвовать в предварительном раунде после US Open. Кроме Зверева, финалисты Нью-Йорка Яник Синнер (Италия) и Тейлор Фритц (США) также отсутствовали. Место проведения немецкой группы в Китае также вызывало споры, так как хозяин не был даже представлен.

Несмотря на прошлые победы над США, в том числе в 1987 и 1989 годах, нынешняя немецкая команда Дэвиса показала уязвимость в недавнем теннисном матче против США. Хенри Скуир и Максимилиан Мартерер испытывали трудности в своих одиночных матчах, способствуя поражению команды.

С поражением в памяти, немецкой команде придется собраться и вновь продемонстрировать свои навыки в теннисе в четвертьфинале против победителя одной из других предварительных групп.

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