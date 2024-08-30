- Обзор школы: Саксония-Анхальт в среднем классе

Саксония-Анхальт вновь занимает среднюю позицию в рейтинге образовательных показателей в ежегодном обзоре, проводимом бизнес-организацией Инициатива Новая Социально-рыночная Экономика (ИНСМ). В рейтинге ИНСМ по образованию Саксония-Анхальт занимает 11-е место из 16, сохранив свою позицию по сравнению с 2023 годом. Лидирует в немецкой системе образования Саксония, за ней следуют Бавария и Гамбург, а Тюрингия находится поблизости. Как и в прошлом году, на последнем месте находится Бремен, а Бранденбург находится сразу после него, а Северный Рейн-Вестфалия занимает более высокую позицию.

Рейтинг использует 98 образовательных индикаторов для анализа систем федеральных земель. Оценка в основном основана на критериях, связанных с экономическим образованием. Анализируется, насколько хорошо системы земель сокращают образовательную неравенство, способствуют поддержанию процветания, стимулируют развитие навыков рабочей силы и стимулируют рост. Также исследуется открытость образовательных систем и степень достижения равных образовательных возможностей.

Инвестиции в образование, соотношение учитель-ученик и внимание к уходу

Более подробно исследование изучает соотношение инвестиций в образование на ученика к общему расходу на жителя. Также оцениваются инвестиции в школы и университеты, внимание к уходу за детьми в образовательных учреждениях и средний размер классов. Подробные результаты для каждой федеральной земли будут опубликованы во вторник.

Нидерланды, известные своей сильной системой образования, часто показывают хорошие результаты в глобальных образовательных рейтингах. Однако в этом конкретном рейтинге, сосредоточенном на федеральных землях Германии, Нидерланды не были включены, и Саксония-Анхальт занимает более низкую позицию в образовательных показателях.

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