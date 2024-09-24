Некоторые звёзды сияли, другие спотыкались, но одна блистала в обоих триумфе и хаосе в матче 1 серии плей-офф этого сезона WNBA.

Обзор плей-офф WNBA: А'я Уилсон запускает кампанию по возвращению Трой-Тир, Алисса Томас преодолевает лихорадку с тройным двойным и дальнейшими событиями

Давайте рассмотрим выступление каждой команды в матче 1 каждого первого раунда серии.

А’жа Уилсон преодолевает медленное начало, приводя Ацес к победе и приближая к третьему подряд титулу

Лас-Вегас Эйсес почти начали свой триумфальный путь в самом худшем виде против Сиэтл Сторм.

По итогам первой четверти команда Бекки Хэммон уступала 18-9, при этом А’жа Уилсон реализовала только один из восьми своих бросков. К перерыву Лас-Вегас сократил преимущество Сиэтла до четырех очков, благодаря 12 очкам отличной Тиффани Хейз. Несмотря на это, Уилсон по-прежнему испытывала трудности, набрав всего четыре очка.

Однако после перерыва 28-летняя Уилсон нашла свою игру, показав форму, которая принесла ей титул самой ценной игроки WNBA в 2024 году, сравнявшись с тремя титулами, выигранными Шерли Своопс, Литой Лесли и Лорен Джексон.

Вдруг Уилсон стала неудержимой, набрав 15 очков в третьей четверти, в том числе решающий трехочковый бросок, сократив преимущество Сиэтла до одного очка перед последней четвертью.

Лас-Вегас усилил игру в обороне, заставив Сиэтл промахнуться всеми 13 бросками в последней четверти и набрав всего два очка. Келси Плам вывела Эйсес вперед за 7:08 до конца матча, и команда не оглядывалась назад, обойдя Сиэтл 14-2. Уилсон, тихая сила на протяжении всего матча, завершила игру с результатом 21 очко, 8 подборов и 5 блоков.

“Мы просто сконцентрировались”, - сказала Уилсон после матча, согласно Сиэтл Таймс. “Мы поняли задание и знали, что от нас требовалось. Мы видели в первой половине, что это не будет легко. Это плей-офф. Это не матч регулярного сезона”.

“Они дали нам жесткий удар в челюсть в первой половине, но во второй половине мы просто разобрались. Это щелкнуло у нас в голове. Это там, где мы можем разжечь нашу атаку. Мы просто стали более сконцентрированными. Мы увеличили свою физическую активность. Бекки (Хэммон) кричала на нас в раздевалке. Конечно, это нас разбудило, и мы отреагировали соответствующим образом”.

Еще одна победа для Эйсес в матче 2 во вторник выведет их в полуфинал, приблизив к третьему подряд чемпионству, чего добивались только Хьюстон Кометс в первые четыре года WNBA.

Элисса Томас затмевает собой, а Сан выбивает Кайтлин Кларк и Файвер

Внимание перед матчем было сосредоточено на дебюте в плей-офф Кайтлин Кларк, но это была Элисса Томас, которая доминировала в разгроме Коннектикута Сан над Индиана Файвер со счетом 93-69.

Томас оформила свой 15-й дабл-дабл в карьере и четвертый в плей-офф, набрав 12 очков, 10 подборов и 13 передач. Она также сделала дабл-дабл против Индианы в первом матче регулярного сезона этого сезона.

“Мы исполнили наш план. Я ждала весь сезон плей-офф, это ради чего мы играем”, - сказала пятикратная участница матча всех звёзд WNBA, согласно АР. “Это только начало для нас, мы готовы”.

Марина Мабрей и ДеВанна Боннер также отличились, при этом первая набрала 27 очков, превзойдя любой другой результат среди запасных игроков в истории плей-офф WNBA.

Несмотря на свои 22 очка, Боннер похвалила Томаса, сказав: “Она ведет нас в нужные места в решающие моменты. То, как она понимает игру и видит площадку … Это преимущество иметь игрока, который может пасовать, управлять игрой, защищаться и играть 40 минут. Наша команда не функционирует без нее”.

“Мы бы не были в этом положении каждый год, если бы это не было ее время. Каждый год это ее время”.

Индиана потерпела самое крупное поражение в плей-офф в истории франшизы из-за неудачного дебюта Кларк, которая набрала всего 11 очков, 8 передач, 4 подбора и 3 перехвата.

“Мы не показали свой лучший результат, не играли на своем уровне”, - сказала Кларк после матча, согласно АР. “Мы не бросали так, как можем. Мы способны выиграть эту игру”.

В своем первом появлении в плей-офф с 2016 года Файвер начали хорошо, ведя 36-34 к перерыву, но затем потерпели поражение из-за превосходства Сан. Файвер так и не оправились и теперь им нужна победа в матче 2 в среду, чтобы сохранить свои шансы на плей-офф.

Леони Файбих и Нафисса Коллиер сияют для Либерти и Линкс

Новичок Нью-Йорка Леони Файбих оправдала решение главного тренера Санди Бронделло начать с ней, набрав 21 очко и приведя Либерти к победе со счетом 83-69 над Атланта Дрим.

Заменяя Кортни Вандерслут на скамейке запасных, чтобы добавить высоты в состав Либерти, Бронделло была рада влиянию немецкого игрока.

“Лео сыграла отличную игру. Мы хвалили ее достижения весь сезон”, - прокомментировала Бронделло, согласно Нью-Йорк Пост. “Это очевидно, но она всегда готова. Она всегда сосредоточена, независимо от того, начинает она или выходит со скамейки запасных”.

Выступление Фибича было укреплено, как и предсказывалось, благодаря Бреанне Стюарт – набрала 20 очков, 11 подборов и 3 блок-шота, – и Сабрине Ионеску, которая добавила 17 очков.

В другом матче, Нефисе Колльер набрала впечатляющие 38 очков за Миннесоту Линкс в их захватывающей победе над Финикс Меркури со счетом 102-95.

В то время как все внимание было сосредоточено на Диане Таурази из-за разговоров о ее уходе на пенсию, это Колльер, только что завоевавшая второе место в рейтинге MVP, вышла на первый план, сделав 4 передачи, 6 подборов и установив рекорд карьеры по очкам.

Наташа Клауд возглавила атаку Меркури, набрав 33 очка, 10 передач и 6 подборов, в то время как Таурази добавила 21 очко.

Результаты плей-офф WNBA

Первый раунд состоит из матчей до двух побед. Победители выделены полужирным шрифтом.

Гости @ Дома (Матч 1)

Атланта Дрим 69-83 Нью-Йорк Либерти

Финикс Меркури 95-102 Миннесота Линкс

Индиана Фивер 69-93 Коннектикут Сан

Сиэтл Шторм 67-78 Лас-Вегас Эйсес

Лас-Вегас Эйсес и Коннектикут Сан продемонстрировали свой спортивный дух в матчах первого раунда. А'джа Уилсон, звезда Эйсес, преодолела медленный старт, чтобы привести свою команду к победе, в то время как Элисса Томас доминировала за Сан в разгромной победе. Эти две спортсменки олицетворяют волнение и интенсивность баскетбола WNBA.

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