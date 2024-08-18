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Обычные пострадавшие в ходе драки в Билефельде

Ведется на месте следствие, приведшее к закрытию городского участка в воскресное утро. Авторитеты активно ищут двух человек, которым удалось избежать ареста.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Обычные пострадавшие в ходе драки в Билефельде

В центре Билефельда произошла жестокая драка, в которой по меньшей мере трое человек участвовали в ней. 21-летний молодой человек получил серьезные травмы около 1 часа ночи в воскресенье. Согласно совместному заявлению правоохранительных органов, двое подозреваемых все еще находятся на свободе. Инцидент произошел около полуночи, недалеко от ратуши. Пострадавшего заметили с порезами, и его сразу же доставили на операцию. Сейчас его состояние стабильно, как подтвердили власти.

Предварительное расследование указывает на то, что подозреваемые скрылись с сумкой жертвы. Подозреваемые, примерно 19 лет, и 21-летняя жертва, как считается, знакомы. Расследование взято под контроль следственной группой, и они призывают всех, кто имеет информацию, выступить вперед.

Заявление от Полиции и Прокуратуры

Участники драки вели себя агрессивно, что привело к серьезным травмам жертвы. Следственная группа призывает всех свидетелей драки и бегства подозреваемых предоставить информацию.

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 and  Yaroslav Smith
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