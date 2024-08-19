- Обычно я наблюдаю за птицами в одиночку в Вадденском море, в окружении птиц.

В разгар туристического сезона несколько островов Северного и Балтийского морей закрыты предупреждающими знаками "Вход воспрещен". Эти ограниченные зоны, часто обозначаемые как "птичьи острова" и халлиги, обитаются и управляются исключительно смотрителями птиц в течение более теплых месяцев. Одним из таких людей является Неле Вальтер, 28-летняя студентка-эколог из Ахена, которая проживает на острове Нордероог (Шлезвиг-Гольштейн) в Ваттовом море с апреля.

Неле делает перерыв в своих исследованиях в Ростоке перед началом своей магистерской диссертации. Нордероог находится под защитой Verein Jordsand для охраны птиц и природы с 1909 года и используется в основном для природоохранных целей, с особым акцентом на сохранение птиц. Группам посетителей разрешено посещать остров в основном в период, когда птицы не размножаются, при условии специального разрешения. Основной задачей орнитологической станции является учет мигрирующих и гнездящихся морских и прибрежных птиц.

Нордероог не единственный остров, посвященный птицам, в Северном и Балтийском морях. В регионе Шлезвиг-Гольштейн, например, также есть Тришен в Дитмаршене. В Ваттовом море вокруг Гамбурга находится остров Шархорн. Далее на запад, в Нижней Саксонии, между Боркумом и Юистом, находится остров Меммерт.

Территории Балтийского моря также могут похвастаться своими собственными птичьими островами. Например, около 22 гектаров в Мекленбурге-Передней Померании являются домом для тысяч морских птиц на Лангенвердер, северо-восточнее Пёля. Птичий заповедник был основан в 1910 году.

Как и другие птичьи острова, Лангенвердер в основном закрыт для посетителей. Однако организованные туры предлагаются в период, когда птицы не размножаются.

Неле упоминает, что другие птичьи острова, подобные Лангенвердеру в Мекленбурге-Передней Померании, также следуют правилу быть закрытыми для посетителей в период размножения, подобно Нордероогу. Несмотря на то, что они закрыты для большинства посетителей в течение всего года, организованные туры occasionally организуются для посетителей, чтобы наблюдать за морскими птицами в период, когда птицы не размножаются.

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