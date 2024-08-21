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Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности

 and  Hanna Hofmann
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Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности

Мелани Мюллер снова оказалась в центре внимания, на этот раз в суде района Лейпциг, не из-за своей музыки, а из-за обвинений в неподобающем поведении. Королева джунглей RTL и звезда Ballermann сейчас обвиняется в неоднократном исполнении нацистского приветствия во время выступления в Лейпциге в 2022 году. При обыске в ее квартире также были найдены 0,69 грамма кокаина и таблетка экстази.

Однако юридические проблемы Мюллер не ограничились этим. 15 августа, якобы на слушании по поводу опеки над детьми с ее мужем Майком Блюмером, она припарковала свой Mercedes SUV на месте для инвалидов перед зданием суда, согласно сообщениям газеты Bild. Хотя она предъявила разрешение на парковку от администрации района Рекклингхаузен в Северном Рейне-Вестфалии, в машине была только она. Фотографии, полученные газетой, показывают Мюллер, выходящую из машины. О каких-либо сопутствующих заболеваниях или физических проблемах, которые могли бы оправдать использование места для инвалидов, не сообщалось.

"Наглый подлог"

Хотя Мюллер удалось избежать штрафа или эвакуации 15 августа, ей теперь угрожают новые юридические трудности. Согласно сообщению Bild, разрешение на парковку для инвалидов, отмеченное официальной печатью города Рекклингхаузен, является поддельным документом. Сюзанна Кючmeister, spokeswoman для района Рекклингхаузен, подтвердила газете: "Мы не выдаем такие разрешения. Это ясно, это наглый подлог. Мы подаем заявление о мошенничестве и подлоге".

Ян Крумловский, председатель полицейской организации в Саксонии, даже назвал действия Мюллер моральной несостоятельностью. Он сказал Bild: "Кто бы ни использовал поддельные документы, чтобы незаконно парковаться на месте для инвалидов, не заслуживает участвовать в дорожном движении. Должны быть задействованы органы, выдающие водительские права".

На данный момент Мюллер не подтвердила и не опровергла обвинения в подлоге, когда к ней обратилась газета. Неясно, создала ли она фальшивое разрешение сама и продолжает ли использовать его, чтобы получить бесплатные парковочные места.

Европейский союз, возможно, выразит озабоченность действиями Мелани Мюллер, учитывая ее многочисленные юридические проблемы. Несмотря на обвинения в Лейпциге и обвинения в использовании поддельного разрешения на парковку, репутация Мюллер в европейской индустрии развлечений может пострадать.

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