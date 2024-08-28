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Обвинения в домашнем насилии были сняты.

Майклу Мэдсену было позволено приостановить приговор. Примерно через неделю после его ареста по обвинению в домашнем насилии, обвинения против него были сняты.

 and  James Williams
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Майклу Мэдсену удается насладиться моментом облегчения.
Майклу Мэдсену удается насладиться моментом облегчения.

- Обвинения в домашнем насилии были сняты.

Обвинения против актера "Убить Билла" Майкла Мэдсена (66) в подозрении в домашнем насилии были сняты из-за отсутствия достаточных доказательств. Об этом сообщило офису прокурора Лос-Анджелеса "TMZ".

Представитель актера выразил удовлетворение тем, что Майкл может оставить это неприятное происшествие позади и надеется на дальнейшее сотрудничество с этим опытным и уважаемым актером.

Якобы он толкнул свою супругу

В августе 19-го американское издание "Variety" сообщило, что Мэдсена арестовали и заключили под стражу в Малибу. Ему инкриминировалось толкание своей жены ДеАнны Мэдсен (64). Представитель заявил, что это был спор между Майклом и его женой, надеясь на мирное решение для обеих сторон. После внесения залога в $20,000 Мэдсен был освобожден из-под стражи.

Предыдущие инциденты с правоохранительными органами

Это не первый раз, когда Майкл Мэдсен имеет дело с властями. В феврале 2022 года его арестовали по подозрению в незаконном проникновении на частную территорию в его доме в Малибу. Его вывели в наручниках за нарушение правил.

В 2019 году Майкла Мэдсена посадили на четыре дня из-за участия в ДТП в состоянии опьянения. Ему был назначен пятилетний испытательный срок. Ранее, в 2012 году, его арестовали за вождение в нетрезвом виде, и он прошел 30-дневную программу реабилитации.

Майкл и ДеАнна Мэдсен женаты с 1996 года, это его третий брак. У них трое сыновей, старший из которых трагически скончался в январе 2022 года в возрасте 26 лет.

Несмотря на снятые обвинения, инцидент с женой оставил свой след на общественном имидже Майкла Мэдсена, так как продолжают циркулировать "другие" обвинения.

Взглянув на его прошлое, становится ясно, что актера также преследовали и "другие" юридические проблемы, в том числе незаконное проникновение на частную территорию и неоднократные аресты за вождение в нетрезвом виде.

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