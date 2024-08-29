- Обвинения против предполагаемых боевиков ИГ

Подозреваемый сирийский боец радикальных исламистских групп

Прокуратура в Штутгарте предъявила обвинение 35-летнему сирийскому мужчине, подозреваемому в участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и других радикальных исламистских группах. Этот мужчина был арестован в апреле в Изни, в регионе Альгой в Баден-Вюртемберге.

Обвинение утверждает, что с середины 2012 года по конец 2016 года этот мужчина сражался за радикальную исламистскую группу в своей родной стране и тесно сотрудничал с местным руководством ИГ. Теперь Верхнему земельному суду в Штутгарте предстоит решить, можно ли предъявить ему обвинение.

Долгосрочное участие в боях

Задержанный мужчина также подозревается в том, что он был активным членом другой радикальной исламистской террористической организации "Катibat Abu Bakr al-Siddik". По данным обвинительного заключения, с июля 2012 года по середину 2014 года он служил снайпером и бойцом в четырех боях на военном аэродроме в регионе Дайр аш-Шаур и был правой рукой лидера "Катibat Abu Bakr al-Siddik".

Позже этот мужчина стал помощником местного представителя ИГ, работая на этой должности до середины 2015 года. Кроме того, он подозревается в участии в боях исламистской террористической группы в Алеппо и работе в центре военного трофея ИГ.

Ранее сообщалось, что мужчина бежал в Германию через Турцию и Грецию в конце 2016 года, но нет доказательств того, что он планировал совершить преступления в Германии.

В период своего расцвета, с 2014 по 2015 год, исламистская милиция ИГ контролировала большие территории в разоренной войной Сирии и прилегающей к ней Ираке, провозгласив свой калифат. Несмотря на территориальные потери, экстремисты продолжают действовать как активные ячейки. ИГ взяло на себя ответственность за нападение ножом в Солingen.

Прокуратура в Штутгарте предъявила мужчине обвинение в том, что он является активным членом "Катibat Abu Bakr al-Siddik". Во время пребывания в этой радикальной исламистской террористической организации мужчина подозревается в том, что он служил снайпером и бойцом в нескольких боях.

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