- Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору

До начала переговоров в секторе металла и электроэнергетики профсоюз IG Metall Küste представил свои требования группе Nordmetall. Как сообщает профсоюз, переговоры начнутся 16 сентября в Гамбурге. В них будут участвовать около 130 000 работников в Бремене, Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне и северной Нижней Саксонии. После окончания так называемого перемирия 28 октября возможны промышленные действия.

Требования профсоюза, которые были опубликованы в июне, предусматривают повышение зарплаты на 7% и коллективный договор на 12 месяцев. Ученики получат дополнительные 170 евро в месяц. Кроме того, руководитель округа Даниель Фридрих подчеркивает возможность единовременной премии исключительно для членов профсоюза после принятия решения на национальном уровне в химической отрасли.

Nordmetall выразил возражения по этим требованиям. "Существенные увеличения доходов, предлагаемые IG Metall, невозможны для любого предприятия в самый серьезный экономический кризис в Германии за decades", - заявил заместитель директора ассоциации Петер Шлафке.

Требования IG Metall Küste в металлургическом секторе в основном касаются производства металла, в том числе требования об улучшении зарплаты и условий труда. Для выполнения этих требований Nordmetall может needing пересмотреть свои стратегии в производстве металла и управлении персоналом.

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