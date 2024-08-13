- Обвиняется в покушении на убийство после нападения на Лондона.

После инцидента с ножевым ранением 11-летней девочки в центральном Лондоне 32-летний мужчина был обвинен в покушении на убийство. Он предстанет перед судом в Лондоне сегодня, как сообщили полицейские британской столицы.

Девочка серьезно пострадала, но не находится в критическом состоянии после нападения на оживленном Лестер-Сквер в понедельник. В отличие от первоначальных сообщений, 34-летняя мать девочки не пострадала. "Позже было подтверждено, что кровь от ран девочки была принята за ее собственные раны", - заявили полицейские.

Подозреваемый в нападении не знаком с девочкой или ее матерью. Авторитеты не считают, что нападение было связано с терроризмом.

Инцидент на центральной площади, рядом с множеством туристических достопримечательностей, театров и магазинов, вызвал волнение. В последние недели в многих британских городах произошли значительные беспорядки ультраправых, с протестующими, обвиняющими власти во лжи об истинной личности убийцы, который убил трех девочек и ранил нескольких детей в северо-западном английском городе Саутпорт. В соцсетях ходили слухи, что подозреваемый - мусульманский мигрант. Главным подозреваемым является 17-летний подросток, родившийся в Великобритании у родителей из Руанды.

Нападение произошло в самом сердце Лестер-Сквер, известного своими многочисленными театрами и магазинами. Несмотря на то, что инцидент вызвал обеспокоенность, власти заявили, что не считают его связанным с терроризмом.

Читайте также: