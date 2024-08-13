- Обвиняется в покушении на убийство после нападения на Лондона.

В результате ножевого инцидента с участием 11-летней девочки в центральной части Лондона 32-летний мужчина был обвинен в покушении на убийство. Обвинение утверждает, что он ударил девочку ножом восемь раз, нанеся ранения на лице, плече, запястье и шее. Подозреваемый из Румынии остается под стражей по решению судьи в британской столице. Следующее слушание назначено на 10 сентября в Олд-Бейли.

11-летняя девочка серьезно пострадала, но не находилась в критическом состоянии во время нападения на оживленном Лестер-Сквер в понедельник, сообщили полицейские. В отличие от первоначальных сообщений, 34-летняя мать девочки не пострадала. "Позже было подтверждено, что кровь от ран девочки была принята за ранения матери", - заявили полицейские.

Правоохранительные органы не считают, что нападение было связано с терроризмом.

Утверждается, что подозреваемый не знаком с девочкой или ее матерью. Нападение на центральной площади, рядом с множеством достопримечательностей, театров и магазинов, вызвало беспокойство. Недавние инциденты с насилием со стороны ультраправых в многих британских городах подняли напряжение. Они обвиняют власти во лжи об истинной личности ножевого убийцы, который убил трех девочек и ранил несколько детей в северо-западном английском городе Саутпорт. В социальных сетях ходили слухи, что подозреваемый - мусульманский мигрант. 17-летний подросток, родившийся в Великобритании у родителей из Руанды, является основным подозреваемым.

32-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство 11-летней девочки, о чем свидетельствуют восемь ножевых ранений, которые она получила. К сожалению, девочка была убита, получив смертельные ранения на шее.

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