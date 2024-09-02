В условиях глобального распространения вируса COVID-19 - Обвиняется в дискриминации комиссионных сборов?

Обвинения против бывшего руководителя компании в связи с предполагаемой необоснованной выплатой комиссионных

Бывший глава компании в районе Верхнего Пфальца обвиняется в якобы заключении необоснованной финансовой сделки, в основном выгодной для его компаньона. 54-летнего мужчину подозревают в заключении задним числом соглашения о комиссионных в размере около €230,000 за поставку 10 миллионов хирургических масок в Управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов. Однако обвинение утверждает, что заказ был бы размещен без дополнительных вмешательств из-за существующего контракта на маски.

Бывший CEO и партнер под огнем за дачу ложных показаний

Большая часть выплаты, как считается, была направлена партнеру бывшего CEO. В результате бывший CEO обвиняется в растрате, а мужчина и его компаньон обвиняются в пособничестве. Кроме того, бывший CEO и другой подозреваемый обвиняются в даче ложных показаний под присягой перед комитетом по расследованию масок в Баварском земельном парламенте осенью 2022 года. После завершения работы комитета полиция и прокуратура начали расследование троицы в декабре 2022 года.

Подозреваемые отвергают обвинения

Трое подозреваемых отвергают обвинения, при этом действует презумпция невиновности до вынесения окончательного вердикта. Если их признают виновными, средства от выплаты комиссионных могут быть возвращены. Как сообщается, следователи уже изъяли соответствующие активы. Теперь Региональный суд в Регенсбурге решит, перейдет ли дело к суду.

Вопросом является выплата комиссионных за поставку хирургических масок в Управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, несмотря на утверждение обвинения о том, что заказ был бы размещен независимо из-за существующего контракта. После выводов комитета по расследованию масок бывшего CEO и его партнера обвиняют в даче ложных показаний перед комитетом, что еще больше усложняет дело, связанное со здравоохранением и безопасностью.

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