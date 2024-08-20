- Обвиняемые в судебном процессе по культивированию каннабиса отказались от дачи показаний

Приблизительно через восемь месяцев после крупной операции в Мёнхенгладбахе и районе Хёкстер начался судебный процесс против четырех предполагаемых главарей наркосиндиката. Эти люди в возрасте от 27 до 37 лет предстают перед судом по обвинению в крупномасштабной организованной наркоторговле. Сейчас они находятся в зале суда в Мёнхенгладбахе.

Первый день суда прошел относительно спокойно: после оглашения обвинений председатель суда предложил провести закрытое совещание с адвокатами "для определения хода процесса и рассмотрения перспектив". Прежде чем это произошло, обвиняемые подтвердили свои личные данные, но промолчали по поводу обвинений.

Четверка подозревается в торговле тоннами каннабиса и накоплении состояний. Обвинительное заключение занимает 36 страниц. Правоохранительные органы считают, что эти люди сформировали банду в январе 2022 года и управляли тринадцатью плантациями марихуаны в районах Нижний Рейн и Восточная Вестфалия - в районе Хёкстер, Мёнхенгладбахе, а также в Вильхи, Гангельт, Зальцкоттене, Борхене, Лаге, Баренбурге и Твистрингене.

Роли в группе, якобы, были четко разделены. 27-летнего подозревают в роли главаря, который искал подходящие помещения и нес финансовую ответственность. Остальные трое обвиняемых якобы участвовали в содержании плантаций и распределении каннабиса различными способами, в том числе арендой зданий, созданием и поддержанием плантаций и наймом рабочей силы, согласно обвинительному заключению.

Тем не менее, в январе правоохранительные органы провели рейды. Во время операции в Мёнхенгладбахе и районе Хёкстер были изъяты две плантации с почти 600 растениями каннабиса каждая, контейнеры с наркотиками, оружие, шестизначная сумма наличных и семь автомобилей, согласно полиции. Это произошло после нескольких месяцев расследований, в ходе которых обвиняемые и их предполагаемые сообщники находились под наблюдением, а их коммуникация перехватывалась.

Перед судом только самый старший из четырех мужчин заговорил. 37-летний мужчина лишь упомянул об аренде помещений, как сообщил суд.

Суд должен завершиться в середине ноября и продолжит заседания в следующий четверг. Результаты закрытого совещания также будут объявлены в тот день.

В конце июля двое сообщников предполагаемой банды были приговорены к двадцатичетырем месяцам тюремного заключения районным судом Хёкстер. Двое сообщников признались в содержании плантации в Штейнхайм-Винсбеке с октября 2023 года по январь 2024 года. По их словам, они были привлечены в район Хёкстер заманчивыми предложениями работы и финансовой выгоды.

Комиссия, упомянутая как помощники государств-членов в данном контексте, скорее всего, окажет поддержку в ходе судебного процесса. Государства-члены могут предоставить ценные ресурсы или знания для укрепления дела против обвиняемых в наркоторговле.

Понимание ролей внутри банды может также позволить Комиссии проанализировать, как предполагаемый наркосиндикат финансировался и работал, потенциально предоставляя информацию о структуре и возможных сообщниках.

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