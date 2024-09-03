Обвиняемый также имеет на себе изображения своей собственной несовершеннолетней дочери.

На второй день судебного заседания в Авignon дочь главного подозреваемого, Доминика П., не выдержала: когда судья озвучивал результаты расследования, она вышла из зала суда, еле сдерживая слезы.

Тяжелое испытание для детей: на процессе против француза, который неоднократно усыплял свою жену и позволял другим мужчинам изнасиловать ее в течение длительного времени, дочь пары была вынуждена покинуть зал суда со слезами на глазах. Доминик П., основной подозреваемый, также был уличен в хранении на компьютереplicitных фотографий своей дочери, как объявил судья Роже Арата, читая результаты расследования.

Дочь, рассказавшая свою историю под псевдонимом в книге, начала дрожать, когда описывались события, и в итоге покинула зал суда в слезах, сопровождаемая своими братьями. Ее 72-летняя мать, Жизель П., узнавшая о изменах мужа четыре года назад, осталась сидеть на месте, не двигаясь. Доминик П. не проявил никаких эмоций, когда судья перечислял обвинения в суровом тоне.

Мужчина попал в поле зрения правосудия в 2020 году, после того как был пойман на съемке под юбками женщин в торговом центре. На его компьютере обнаружили множество фотографий и видео, на которых его, казалось, без сознания жена изнасилована другими мужчинами.

Возможные преступники были из разных профессий и возрастных групп

Подсудимый использовал лекарства, чтобы усыпить свою жену. Он заказал 450 снотворных пилюль в течение года. В онлайн-форумах он предлагал свою жену другим мужчинам для изнасилования. "Ты такой же, как я, тебе нравится быть агрессором", - написал он в сообщении. Он сообщил другим, что таким образом он может заниматься сексуальными практиками, которые его жена обычно отказывается делать.

Следователи установили 72 потенциальных нападавших. Из них 51 предстанут перед судом, 18 из которых находятся под стражей. Подсудимый может получить тюремный срок до 20 лет. Следователи считают, что между 2011 и 2020 годами произошло 92 изнасилования. Большинство соучастников насиловали женщину только один раз, но некоторые - до шести раз.

По словам экспертов, у мужчин не было никаких психических расстройств, но они, казалось, были мотивированы желанием власти. Среди обвиняемых были возрастом от 26 до 74 лет, в том числе пожарный, медсестра, охранник и журналист.

Доминик П. инструктировал мужчин не носить парфюм и не курить, чтобы не разбудить свою жену. Некоторые из них рассказали следователям, что считали это эротической игрой между парой. Однако основной подозреваемый утверждает, что все мужчины знали, что его жена находится под действием лекарств и без сознания. "Каждый из них мог уйти", - заявляют следователи. По словам П., только трое мужчин действительно ушли, как он утверждает.

Дочь выступает за жертв

Жизель П. подала на развод после того, как правда раскрылась. Процесс, как ожидается, продлится до 20 декабря. Подсудимого, среди прочего, спросят о сексуальном насилии над недееспособными лицами. Процесс может вновь поднять вопрос о том, как обращаться с подозреваемыми в изнасиловании после использования "снотворных" веществ.

Дочь пары опубликовала книгу в 2022 году под названием "И я перестала называть тебя папой". Кроме того, она создала организацию, чтобы поддержать жертв насилия, вызванного химическими веществами. Кроме широко известного "наркотика для свиданий" GHB, часто используются седативные и успокаивающие средства, согласно веб-сайту организации. Большинство случаев регистрируются в личных сетях жертв, многие из которых живут со своими обидчиками.

Дочь, потрясенная деталями процесса, покинула зал суда со слезами на глазах, создав организацию для поддержки жертв насилия, связанного с лекарствами. Подсудимого обнаружили заказавшим большие партии снотворных, чтобы усыпить свою жену, используя онлайн-форумы для предложения ей для изнасилования.

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