- Обвиняемый специалист похоронного бюро снова предстал перед судом

Лжепредприниматель по похоронным услугам, отсидевший срок за обман множества женщин, вновь предстанет перед судом. Процесс начнется в понедельник в 9:00. Новое обвинение, согласно ростокскому суду, включает девять эпизодов с февраля 2020 года по март 2022 года. В него входят неоплаченные трудовые услуги и ущерб более 106 000 евро.

В мае 2023 года районный суд приговорил 49-летнего мужчину к трем с половиной годам лишения свободы. Суд установил, что он воспользовался эмоциональным состоянием нескольких женщин, чтобы получить значительные суммы денег. Высший региональный суд Ростока рассмотрит эти случаи на апелляционном заседании, назначенном на 20 ноября. Дело привлекло общественное внимание после документального фильма ARD "Похоронный мошенник".

Лжепредприниматель предстанет перед судом по новым обвинениям в Первом суде инстанции в Ростоке в понедельник в 9:00. После отбывания срока любое наказание, назначенное Первым судом инстанции в этих новых делах, будет добавлено к его первоначальному тюремному сроку.

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