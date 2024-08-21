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Федеральные земли ГерманииНовостиЗаключение

Обвиняемый специалист по похоронам снова предстал перед судом

В 2023 году суд вынес вердикт о мошенничестве в отношении директора похоронного бюро, в настоящее время идут апелляции в региональном суде. Однако этот человек снова предстал перед судом в Ростоке, где ему предъявили новые обвинения в мошенничестве.

 and  Yaroslav Smith
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Руководитель похоронного бюро, ранее судимый, присутствует на следующем слушании в судебном органе...
Руководитель похоронного бюро, ранее судимый, присутствует на следующем слушании в судебном органе местности.

- Обвиняемый специалист по похоронам снова предстал перед судом

Мошенник, связанный с похоронными услугами, ранее судимый за обман нескольких женщин, вновь будет обвинен в мошенничестве, начиная с 9 ноября (9:00). По данным Ростокского районного суда, с февраля 2020 года по март 2022 года было зафиксировано девять случаев неоплаченных услуг по ремонту и ущерба, общий размер которого превысил 106 000 евро.

В мае 2023 года Ростокский районный суд приговорил 49-летнего мужчину к трем годам и десяти месяцам лишения свободы. Приговор гласил, что он воспользовался эмоциональным состоянием нескольких женщин, чтобы похитить крупные суммы денег. Высший региональный суд Ростока рассмотрит эти случаи на апелляционном заседании, назначенном на 20 ноября. Эти дела получили широкую огласку после документального фильма ARD "Эмоциональный мошенник".

После отбывания первоначального тюремного срока мошенник, связанный с похоронными услугами, предстанет перед судом за мошенничество, что может привести к новому сроку лишения свободы. Несмотря на предыдущее осуждение и тюремное заключение за обман, он продолжал обманывать клиентов, причиняя финансовые потери, превышающие 106 000 евро.

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