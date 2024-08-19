- Обвиняемый признался в удушении

В одном из инцидентов на пригородной электричке 54-летний мужчина предстал перед Берлинским окружным судом. Его обвиняли в том, что он ударил ножом в шею спящего рядом 31-летнего мужчину, причинив ему серьезные ранения. Обвинение предъявлялось в попытке нанести тяжкие телесные повреждения. На суде 54-летний мужчина признался в содеянном. Он заявил, что 31-летний мужчина спровоцировал его, толкнув и обругав, что вызвало у него желание причинить ему вред, но не убить. Он признался, что был в тот момент сильно пьян и сожалеет о своих действиях.

По данным следствия, двое бездомных мужчин познакомились на линии S7 пригородной электрички ранним утром 9 сентября прошлого года. Примерно в 4:26 утра подсудимый необъяснимо подошел к спящему 31-летнему мужчине и ударил его ножом в шею, как указано в обвинительном заключении. После этого подсудимый спокойно сел на место.

Медицинская команда Deutsche Bahn нашла пострадавшего на станции Зоо и разбудила его. Как указано в обвинительном заключении, мужчину затем доставили в больницу, где нож был удален хирургическим путем без серьезных травм. Подсудимого, у которого есть криминальное прошлое и который провел длительные периоды в тюрьме на родине в Латвии, арестовали в конце февраля и с тех пор он находится под стражей. Дальнейшее судебное заседание назначено на 22 августа.

Удар ножом в 31-летнего мужчину был классифицирован как уголовное преступление из-за серьезных травм, которые он получил. После признания вины 54-летний мужчина признал, что совершил это преступление, ссылаясь на провокацию и опьянение как на смягчающие обстоятельства.

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