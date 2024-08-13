Судебное заседание в Берлине - Обвиняемый признался в незаконной работе.

В связи с обвинением в длительной подпольной работе** в берлинской строительной компании 47-летний мужчина предстанет перед Берлинским земельным судом. Прокуратура оценивает ущерб примерно в 15 миллионов евро. В качестве директора он обвиняется в нерегистрации или частичной регистрации сотрудников в социальных службах, а также в записи и отчете лишь доли фактических часов работы в бухгалтерском учете заработной платы, с выплатами наличными за "черную" зарплату. 47-летний мужчина признал вину и выразил сожаление по поводу своих действий.

Обвинения включают в себя удержание и присвоение заработной платы, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В общей сложности 118 уголовных преступлений, совершенных с марта 2016 года по май 2020 года, приписываются бывшему CEO строительной компании, базирующейся в Берлине. Обвинительное заключение гласит, что он стремился "избежать взносов, сборов и других платежных обязательств в ущерб обществу".

Сотрудники были полноценными, но зарегистрированы как частичные в соответствующих органах, согласно прокуратуре. Другая часть сотрудников была нанята только с фиктивно зарегистрированными субподрядчиками, в то время как другая часть была нанята полностью "в подполье", без какой-либо регистрации в социальных службах. Директор использовал поддельные счета для сокрытия мошенничества.

Подсудимый теперь пытается загладить вину

47-летний мужчина заявил, что "глубоко осознает, что его действия причинили вред обществу". Он теперь пытается загладить причиненный ущерб.

Подсудимого арестовали после длительного расследования в январе этого года и выпустили под залог примерно через два месяца. Его компания сейчас банкрот. Прокуратура требует конфискации доходов от преступной деятельности в размере около 15 миллионов евро в целом. Рассмотрение дела продолжится 15 августа.

Строительная компания, где были выдвинуты обвинения, базируется в Берлине, как указано в обвинительном заключении. Чтобы помочь загладить вину, подсудимый работает над исправлением неверных регистраций, сделанных строительной компанией.

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