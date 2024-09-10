- Обвиняемый обычно оспаривает многочисленные предполагаемые преступления.

На предварительном слушании в Региональном суде Мёнхенгладбаха по цепочке поджогов в Мёнхенгладбахе и Везене было установлено, что обвиняемый признает себя виновным лишь в небольшой части указанных преступлений.

Адвокат защиты Карстен Артс заявил, что показания, данные обвиняемым в ходе допроса, не могут быть представлены в качестве доказательств. Обвиняемый, 26-летний молодой человек, якобы не был полностью осведомлен о своих правах на момент дачи показаний, что привело к признанию вины во всех инкриминируемых деяниях в необычных обстоятельствах. Полиция объявила сразу после ареста подозреваемого в конце декабря прошлого года, что мёнхенгладбахский мужчина "полностью признался" в правонарушениях.

Однако это расходится с реальностью, подчеркнул Артс. "Мой клиент берет на себя ответственность только за четыре из предъявленных инцидентов." Речь идет именно о поджогах, совершенных после смерти его товарища-поджигателя до декабря 2023 года, уточнил адвокат вне суда. Обвинение утверждает, что 26-летний молодой человек ответственен за более чем 40 пожаров с июля 2022 года по декабрь 2023 года, в основном с помощью 24-летнего друга из Везена, который трагически покончил с собой в октябре 2023 года.

"В знак солидарности с ним мой клиент взял на себя вину за все инциденты во время допроса", - объяснил адвокат. Он отказался комментировать, был ли обвиняемый причастен к другим поджогам.

26-летний молодой человек сидел с опущенной головой и временами казался отрешенным, слушая предъявленные обвинения. Зрители заметили скромного молодого человека в белом свитере под черной рубашкой, с короткими светлыми кудрями и очками. Ему инкриминируются поджоги и ущерб имуществу.

В правовых кругах сообщается, что мотивом для этих деяний могла стать тщеславие и страсть к огню. В случае признания вины он может получить несколько лет тюремного заключения. Процесс продлится семь дней до начала ноября, с продолжением слушаний запланировано на начало октября.

Защита ходатайствовала об исключении признания в качестве доказательств в суде первой инстанции из-за отсутствия у подозреваемого понимания своих прав во время допроса. После ареста подозреваемый сначала "полностью признался" в нескольких поджогах, но на суде первой инстанции признал ответственность только за четыре из них.

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