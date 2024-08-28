- Обвиняемый обвиняется в мошенничестве с 64-летним господином на значительную, шестизначную сумму.

Власти в Рейнланд-Пфальце задержали подозреваемую в мошенничестве, которая якобы обманула мужчину из Нижней Франконии на крупную сумму денег. 34-летнюю женщину задержали в понедельник во время попытки получить выплату от мужчины в Вюрцбурге, как объявили полиция и прокуратура. В настоящее время она содержится под стражей по подозрению в профессиональном мошенничестве.

Следователи считают, что за 18 месяцев она смогла завоевать доверие мужчины, обманув его и заставив переводить и передавать средства неоднократно. Женщина из Майнца якобы связалась с мужчиной в марте 2023 года, утверждая, что у них общий знакомый.

Кроме того, расследование предполагает, что она придумала ряд трудностей, таких как наличие четырех детей, развод и финансовая несостоятельность.

Мошенница утверждала, что имеет связи с кем-то из Баварии во время обмана мужчины. Несмотря на то, что она из Майнца, часто упоминала поездки в Баварию, чтобы создать ощущение знакомства и доверия.

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