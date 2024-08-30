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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Обвиняемый называет себя "ненасильственным" в судебном процессе по делу о терроризме.

Во время беспощадного переворота в Германии появляется план похищения Карла Лаутербаха. Во время поиска оружия похитители внезапно встречают тайного стража порядка.

 and  John Stellmacher
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Верховный судебный ведет слушания вплоть до ноября.
Верховный судебный ведет слушания вплоть до ноября.

- Обвиняемый называет себя "ненасильственным" в судебном процессе по делу о терроризме.

Подозреваемый в терроризме, которого обвиняют в участии в похищении федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ), показался дружелюбным и сотрудничающим на суде в Франкфурте. Он заявил в Высшем региональном суде (ОЛГ): "Я мирный человек", утверждая, что "насилие не является инструментом решения проблем". Из-за своего прошлого он даже отказался от военной службы в молодом возрасте.

Он признает, что его слова могут показаться "сомнительными" в свете обвинений, но не хочет вдаваться в подробности. Он планирует обсудить предъявленные ему обвинения со стороны прокуратуры на следующем заседании в понедельник.

Обвинение утверждает, что он, среди прочего, участвовал в планировании государственной измены и был связан с террористической группой, называемой "Группа Кайзеррейха", которая планировала силой совершить переворот в Германии. В этом контексте федерального министра здравоохранения должны были похитить во время выступления в телешоу. Согласно обвинению, преступники были готовы принять потери среди телохранителей министра. Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал принять участие в этом похищении.

Арест во время обмена оружием

В поисках оружия и взрывчатых веществ для переворота группа наняла подставного агента из уголовной полиции земли Рейнланд-Пфальц. Во время обмена оружием в апреле 2022 года были задержаны первые члены группы. Согласно обвинению, это оружие должно было храниться в гаражах различных членов группы, в том числе у обвиняемого.

Пять других предполагаемых членов группы уже более года находятся под судом в ОЛГ Кобленц. Судебный процесс в Франкфуртском ОЛГ должен продолжаться до ноября. Подозреваемый остается под стражей.

Несмотря на обвинения в участии в планировании государственной измены и связи с террористической группой, подозреваемый отрицает свою вину в преступлении похищения федерального министра здравоохранения. Его прошлые действия, такие как отказ от военной службы, свидетельствуют о нежелании прибегать к насилию, что противоречит выдвинутым против него обвинениям.

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