- Обвиняемый хочет дать показания.

После почти четырехнедельного перерыва в Франкфурте-на-Майне возобновился террористический процесс против Генриха XIII, принца Рейуса. Высший земельный суд вновь сосредоточился на обысках, проведенных в девяти домах подсудимых. В 17-й день судебного процесса председатель суда Юрген Бонк зачитал отчеты об обысках в домах Ханса-Йоахима Х. и Йоханны Ф., а также уже покойного Норберта Г.

Бывший член Бундестага даст показания

На послеобеденное заседание приглашена Биргит Мальсак-Винкеманн, бывший член Бундестага от партии AfD и судья из Берлина, чтобы сделать заявления по обвинению против нее. Федеральный прокурор утверждает, что она проникла в Бундестаг и помогла другим подозреваемым изучить здание. Ее якобы включили в так называемый "Совет Союза" и назначили ответственной за правосудие. Кроме того, она обвиняется в активном поиске новых членов для союза Рейуса.

Три параллельных процесса

В Франкфурте девять подсудимых обвиняются в принадлежности к террористической организации или поддержке такой организации. Они якобы планировали вооруженный переворот, сознательно принимая жертвы. До вынесения приговора подсудимые считаются невиновными. В целом, 26 предполагаемых заговорщиков предстают перед судом в этом сложном деле, с двумя параллельными процессами в Мюнхене и Штутгарте.

Несмотря на продолжающиеся процессы в Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте, экстремистские идеологии внутри союза Рейуса по-прежнему вызывают серьезные опасения. Федеральный прокурор считает, что роль Биргит Мальсак-Винкеманн в якобы экстремистской группе, как члена "Совета Союза" и с обязанностями в правосудии, способствовала распространению таких идей среди подсудимых.

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