- Обвиняемый будет давать показания о попытке совершить убийство с помощью ножа.

В ходе пересмотра дела об якобы совершенном в декабре 2020 года покушении на убийство ножом, адвокат подсудимого объявил, что составит заявление. Адвокат упомянул об этом в начале судебного процесса в Региональном суде Hamburga. На первоначальном судебном процессе польский подсудимый утверждал, что не помнит инцидент. Перед его заявлением судья призвал к признанию, если обвинения обоснованы, сказав: "Признание имеет наибольшее смягчающее значение. Оно имеет наибольший вес".

Подсудимого обвиняют в попытке перерезать горло другому мужчине в новогоднюю ночь 2020 года в районе Hausbruch. Однако 25-летней жертве удалось ловко увернуться и схватить руку подсудимого, в результате чего на подбородке остался порез длиной 4 сантиметра.

На первом судебном процессе подсудимый был оправдан в декабре 2022 года из-за сомнений в его причастности. Психиатр заявил, что подсудимый, возможно, воспринимал свою жертву как злого из-за алкогольной и наркотической зависимости.

Приговор был отменен апелляцией прокуратуры в Федеральном верховном суде. Судьи заявили, что предположение о невменяемости не было законным. Региональный суд был призван к тому, чтобы более тщательно изучить ситуацию, чем просто основываться на заключениях эксперта.

Адвокат подсудимого выразил сожаление во время пересмотра дела, заявив, что подсудимый был "неправильно понят" на первоначальном судебном процессе, подразумевая, что он не действительно "убивал" никого. Несмотря на оправдание, прокурор утверждал, что действия подсудимого были достаточно серьезными, чтобы заслужить осуждение, так как он "пытался убить" свою жертву в новогоднюю ночь 2020 года.

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