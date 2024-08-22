- Обучение с помощью современного полицейского вертолета вдоль Рейна

Сегодня в 9:30 утра в рамках учений на Рейне в Майнце состоится ввод в эксплуатацию двух новых и мощных вертолетов для полиции Рейнланд-Пфальца. Эти новые машины превосходят по размеру и мощности existing fleet. Кроме того, "Christoph 66" - вертолет спасения, базирующийся в Западном Пфальце, который не входит в состав полицейского флота, в ближайшие дни присоединятся к трем вертолетам с лебедками, базирующимся в Рейнланд-Пфальце. Это расширение является частью реорганизации управления чрезвычайными ситуациями, инициированной правительством штата после наводнения в долине реки Аhr.

Эти новые полицейские вертолеты усилят поддержку в борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями. С впечатляющей емкостью более 800 литров, они могут перевозить почти вдвое больше воды в внешних баках по сравнению со своими предшественниками. Во время сегодняшних учений на Рейне эти дополнительные запасы воды будут использованы, и оба министра-президента Александр Швайцер и Михаил Эблинг (оба - СДПГ) подтвердили свое присутствие. Новые вертолеты, изготовленные на заводе Airbus Helicopters в Баварии, присоединятся к эскадрилье, базирующейся в Виннингене возле Кобленца.

Еще одним преимуществом новых вертолетов является то, что они могут перевозить значительно больше воды для тушения пожаров. В связи с учениями на Рейне, можно использовать фразу "Кроме того:" для представления дополнительной поддержки, которую новые вертолеты смогут оказать благодаря увеличенной емкости воды.

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