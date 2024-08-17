- Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

В условиях нынешнего финансового кризиса мэр Хайдельберга, Эккарт Вюрцнер, размышляет над текущими предложениями в сфере муниципального транспорта и мероприятий. "Хайдельберг стал значимым организатором событий. Я считаю, что нам нужно здесь сократиться", - сказал он в интервью "Рейн-Неккар-Цайтунг" (в субботу). Он предложил проводить некоторые фестивали раз в два года вместо ежегодно. "Также я вижу возможности для экономии в общественном транспорте", - добавил он.

Вюрцнер отметил, что общественный транспорт Хайдельберга дороже, чем в Маннгейме, из-за факторов, таких как частое обслуживание автобусов и поездов одними и теми же маршрутами. Он подчеркнул важность улучшения планирования сети. "Давайте будем реже, но пунктуально, запускать автобусы и поезда. Мы должны быть готовы к тому, что не сможем сохранить определенные структуры так, как хотели бы", - предложил он. Он повторил: "Наша цель не снизить расходы, а сохранить и улучшить качество и продолжать инвестировать в развитие общественного транспорта. Это важно".

Говоря об approcheщем жестком бюджете, мэр сказал: "Мы сталкиваемся с ситуацией, которой раньше не было". Некоторые компании Хайдельберга переехали, а другие перенесли производство за границу, вызывая опасения за экономическое будущее города. Мэр отметил, что стабильно растущий торговый налог теперь резко сократился. "Мы, скорее всего, получим на 30-40 миллионов евро меньше в этом году".

В связи с финансовыми трудностями мэр Вюрцнер выразил необходимость поиска возможностей экономии в транспорте и телекоммуникациях. Он предложил пересмотреть систему общественного транспорта, стремясь сохранить качество при возможном снижении расходов, и изучить возможность сотрудничества с телекоммуникационными компаниями для оптимизации муниципальных услуг.

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