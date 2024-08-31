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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
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- Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Германский защитник "Байера" Йонатан Тах признался, что слухи о его переходе изрядно выматывают. "Я бы солгал, если бы сказал, что это не напрягает. В конце концов, игроки имеют наименьшее влияние на происходящее", - сказал Тах в интервью Sky TV после поражения от "РБ Лейпциг" со счетом 2:3: "Конечно, это напрягает, когда вокруг столько спекуляций. В итоге я принимаю это".

Тах хотел перейти в Баварию во время летнего перерыва, но клубы не смогли договориться о условиях трансфера, так как контракт Таха с "Байером" истекал в 2025 году. 28-летний игрок считает, что этот вопрос больше не актуален: "Я полностью сосредоточен здесь. Я не тот, кто зацикливается на прошлом. Я смотрю в будущее".

В то же время Тах подчеркнул, что доволен в Леверкузене. "Я никогда не давал понять, что чувствую себя здесь некомфортно. Наоборот, я очень доволен здесь. Я был очень доволен здесь последние девять лет".

Интерес Йонатана Таха к переходу в мюнхенскую "Баварию" во время летнего перерыва не был реализован из-за контрактных проблем. Несмотря на слухи, Тах полностью сосредоточен на своем нынешнем клубе, "Байере".

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