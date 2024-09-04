- "Обсессивная трансформация Гаги и Феникса": обсуждение потери веса Леди Гаги и Хоакина Феникса

Джоакин Феникс и Леди Гага сбросили значительное количество килограммов для своих ролей в предстоящем фильме "Джокер: Фоли а Двух". На мероприятии в Венеции Феникс сказал о Гаге: "Мы репетировали вместе, потом вы отсутствовали месяц, и когда вернулись, вы сбросили много веса. Было очень впечатляюще, казалось, это был сложный вызов". Гага согласилась, добавив: "Я думаю, мы оба превратились в своих персонажей по мере развития истории, уделяя внимание каждому деталю".

Сиквел триллера Тодда Филлипса (2019) представляет Леди Гагу во второй главной роли. Фильм, смесь триллера и мюзикла, участвует в Венецианском кинофестивале.

Гага как Харли Квин

После убийств в предыдущей части Артур Флек (Феникс) теперь в тюрьме, ожидая суда. Во время заключения он встречает свою возлюбленную - Гагу, играющую роль Ли, спин-оффа комикс-персонажа Харли Квин.

"Джокер: Фоли а Двух" выходит сегодня на Венецианском кинофестивале, следуя по стопам первой части, которая получила высшую награду фестиваля в 2019 году. Феникс также получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в то время. В то время Феникс также поделился подробностями о своей потере веса для роли.

Отвечая на вопросы о своей текущей потере веса, Феникс задумался: "Не знаю, не помню точно". Он сожалел о своих предыдущих разговорах на эту тему. "Вы начинаете одержимо стремиться к определенному весу, а потом не можешь не говорить об этом. А потом кажется, что актер хвастается своей потерей веса".

В конце концов, он признался, что разочарован своей чрезмерной болтовней. "На этот раз я поклялся не повторять эту ошибку. Так что не буду, но было около 47 фунтов", - шутливо сказал он, прежде чем признаться: "Нет, я не совсем уверен".

Потеря веса Гаги была заметна, когда она вернулась к репетициям после месячного отсутствия, впечатлив Феникса своей преданностью превращению в своего персонажа. Потеря веса была частью подготовки Гаги к роли Харли Квин в "Джокер: Фоли а Двух", где она играет возлюбленную Артура Флека в фильме.

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